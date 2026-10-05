Gözaltındaki Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Kol ve Erel, daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Savcılık işlemlerinin ardından Yasin Kol, “şike ve teşvik primi” suçundan, Göktuğ Hazar Erel ise “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.