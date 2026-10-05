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Gözaltındaki Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel Tutuklandı

Gözaltındaki Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 18:52
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İstanbul'da 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Kol ve Erel, daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Savcılık işlemlerinin ardından Yasin Kol, “şike ve teşvik primi” suçundan, Göktuğ Hazar Erel ise “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

İki isim de tutuklandı.

İki isim de tutuklandı.

Soruşturmada yaşanan son gelişmenin ardından Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında karar verildi. Hakimlik, her iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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