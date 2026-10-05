Gözaltındaki Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel Tutuklandı
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İstanbul'da 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi.
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İki isim de tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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