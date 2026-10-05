“Yeni Gelmedi, Geri Geldi!”: Nilperi Şahinkaya'dan Radikal İmaj Değişikliği

Öyle Bir Geçer Zaman ki ile geniş kitlelerin tanıdığı Nilperi Şahinkaya'yı sonrasında Kayıp, Kiraz Mevsimi, Yeni Hayat ve Erşan Kuneri gibi birbirinden farklı yapımlarda izledik. Canlandırdığı karakterler kadar kendine has tarzıyla da dikkat çeken Şahinkaya, yıllar içerisinde görüntüsünde değişiklik yapmaktan pek çekinmedi.

Özellikle saçları konusunda farklı renk ve modeller deneyen oyuncuyu kimi zaman sarı, kimi zaman daha koyu tonlarla gördük. Geçmişte kullandığı ve kendisiyle en çok özdeşleşen iddialı renklerden biri ise turuncuydu.

Uzun süredir farklı bir görünümle karşımıza çıkan Şahinkaya, belli ki eski saçlarını özledi ve yeniden turuncuya dönmeye karar verdi.