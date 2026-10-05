“Yeni Gelmedi, Geri Geldi!”: Nilperi Şahinkaya'dan Radikal İmaj Değişikliği
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Nilperi Şahinkaya bu kez yeni projesiyle değil, yaptığı radikal imaj değişikliğiyle karşımızda! Yıllar içerisinde farklı saç renkleri deneyen ünlü oyuncu, geçmişte de kullandığı iddialı bir tona geri döndü. Saçlarını turuncuya boyatan Şahinkaya, yeni halini sosyal medya hesabından paylaşırken değişimin aslında pek de “yeni” olmadığını hatırlattı. Ünlü oyuncunun “Yeni gelmedi, geri geldi” notuyla duyurduğu turuncu saçları kısa sürede dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Öyle Bir Geçer Zaman ki'den Erşan Kuneri'ye uzanan kariyeriyle tanıdığımız Nilperi Şahinkaya, tarzıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden.
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Nilperi Şahinkaya saçlarını turuncuya boyatarak radikal bir imaj değişikliğine gitti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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