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“Yeni Gelmedi, Geri Geldi!”: Nilperi Şahinkaya'dan Radikal İmaj Değişikliği

“Yeni Gelmedi, Geri Geldi!”: Nilperi Şahinkaya'dan Radikal İmaj Değişikliği

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 22:21
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Nilperi Şahinkaya bu kez yeni projesiyle değil, yaptığı radikal imaj değişikliğiyle karşımızda! Yıllar içerisinde farklı saç renkleri deneyen ünlü oyuncu, geçmişte de kullandığı iddialı bir tona geri döndü. Saçlarını turuncuya boyatan Şahinkaya, yeni halini sosyal medya hesabından paylaşırken değişimin aslında pek de “yeni” olmadığını hatırlattı. Ünlü oyuncunun “Yeni gelmedi, geri geldi” notuyla duyurduğu turuncu saçları kısa sürede dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Öyle Bir Geçer Zaman ki'den Erşan Kuneri'ye uzanan kariyeriyle tanıdığımız Nilperi Şahinkaya, tarzıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'den Erşan Kuneri'ye uzanan kariyeriyle tanıdığımız Nilperi Şahinkaya, tarzıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden.

Öyle Bir Geçer Zaman ki ile geniş kitlelerin tanıdığı Nilperi Şahinkaya'yı sonrasında Kayıp, Kiraz Mevsimi, Yeni Hayat ve Erşan Kuneri gibi birbirinden farklı yapımlarda izledik. Canlandırdığı karakterler kadar kendine has tarzıyla da dikkat çeken Şahinkaya, yıllar içerisinde görüntüsünde değişiklik yapmaktan pek çekinmedi.

Özellikle saçları konusunda farklı renk ve modeller deneyen oyuncuyu kimi zaman sarı, kimi zaman daha koyu tonlarla gördük. Geçmişte kullandığı ve kendisiyle en çok özdeşleşen iddialı renklerden biri ise turuncuydu.

Uzun süredir farklı bir görünümle karşımıza çıkan Şahinkaya, belli ki eski saçlarını özledi ve yeniden turuncuya dönmeye karar verdi.

Nilperi Şahinkaya saçlarını turuncuya boyatarak radikal bir imaj değişikliğine gitti!

Nilperi Şahinkaya saçlarını turuncuya boyatarak radikal bir imaj değişikliğine gitti!

Yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Şahinkaya, turuncu saçlarıyla verdiği pozunu “Yeni gelmedi geri geldi hshs #turuncu” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Yani her ne kadar karşımızda radikal bir değişiklik olsa da bu renk Nilperi Şahinkaya için aslında hiç yabancı değil. Oyuncu geçmişte de turuncu saçları tercih etmiş, bu görünümü uzun süre kullanmıştı.

Şahinkaya'nın paylaşımındaki “geri geldi” vurgusu da tam olarak buna gönderme yaptı. Uzun bir aranın ardından eski imajlarından birine dönüş yapan oyuncu, bu kez daha canlı turuncu tonuyla karşımıza çıktı.

Kısacası yeni gelmedi, gerçekten geri geldi! Bakalım siz Nilperi Şahinkaya'nın turuncu saçlarına dönüşünü nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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