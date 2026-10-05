Gece Yarısı Evine Ayı Girdi: Baba, Kızlarını Korumak İçin Ayıyı Evden Uzaklaştırdı
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ABD'nin Idaho eyaletinde bir aile, gece yarısı evlerine giren kara ayı nedeniyle zor dakikalar yaşadı. Salmon kasabasında yaşayan Brian ve Kim Heidemann çifti, iki kızlarının uyuduğu odalara yönelen ayıyı evden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaralanan Brian Heidemann helikopterle hastaneye götürüldü. Yetkililer olayın ardından bölgede dolaşan ayılarla ilgili önlem aldı.
Kaynak: New York Post
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Ayı önce 14 yaşındaki kızın penceresini açmaya çalıştı
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Baba, kızlarının odasına yönelen ayıyı dışarı çıkarmaya çalıştı
Ayılar günlerdir mahallede dolaşıyordu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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