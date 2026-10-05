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Gece Yarısı Evine Ayı Girdi: Baba, Kızlarını Korumak İçin Ayıyı Evden Uzaklaştırdı

Gece Yarısı Evine Ayı Girdi: Baba, Kızlarını Korumak İçin Ayıyı Evden Uzaklaştırdı

ayı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 22:07
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ABD'nin Idaho eyaletinde bir aile, gece yarısı evlerine giren kara ayı nedeniyle zor dakikalar yaşadı. Salmon kasabasında yaşayan Brian ve Kim Heidemann çifti, iki kızlarının uyuduğu odalara yönelen ayıyı evden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaralanan Brian Heidemann helikopterle hastaneye götürüldü. Yetkililer olayın ardından bölgede dolaşan ayılarla ilgili önlem aldı.

Kaynak: New York Post

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Ayı önce 14 yaşındaki kızın penceresini açmaya çalıştı

Ayı önce 14 yaşındaki kızın penceresini açmaya çalıştı

Olay 2 Ekim Cuma günü sabaha karşı saat 03.00 sularında, yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Salmon kasabasındaki Sunset Heights mahallesinde yaşandı. O saatte evde Brian ve Kim Heidemann ile Kim'in 14 ve 9 yaşındaki iki kızı uyuyordu.

Aile adına konuşan yakın arkadaşları Savanna Dabell'in anlattığına göre, yaklaşık 1 yaşında olduğu tahmin edilen genç bir kara ayı, 14 yaşındaki kızın penceresinin önündeki soğutucu ünitenin üzerine tırmanıp pencereyi açmaya çalıştı. Dışarıdan gelen sesleri duyan genç kız ilk anda pencerenin önünde bir insan olduğunu düşündü. Dabell, ayıların çıkardığı seslerin insan sesine şaşırtıcı derecede benzeyebildiğini söylüyor.

Karşısındakinin bir ayı olduğunu fark eden kız, evin öbür ucundaki anne ve babasının odasına gidip onları uyandırdı. Ancak çift odaya ulaştığında ayı yön değiştirmiş, evin arka kapısından içeri girmişti.

Baba, kızlarının odasına yönelen ayıyı dışarı çıkarmaya çalıştı

Baba, kızlarının odasına yönelen ayıyı dışarı çıkarmaya çalıştı

İki kızın yatak odası da evin arka tarafındaydı ve Brian Heidemann'ın düşünecek vakti yoktu. Kapı eşiğindeki ayıya doğru hamle yapan Brian, ayıyla birlikte bahçeye çıktı. Kim de hemen arkasından gelerek eşine destek olmaya çalıştı.

İçeride kalan kızlar, ailenin köpeği Lulu'yu evde tutmaya çalıştı ama başaramadı. Dışarı çıkan Lulu ayıyı korkutup uzaklaştırdı. Aile ancak o anda evin çevresinde tek bir ayı değil, bir anne ayı ve iki yavrusunun bulunduğunu fark etti.

Eve dönen çift acil yardım hattını aradı. Bir komşunun da yardımıyla ayılar evden uzaklaştı ve ambulans eve ulaşabildi. Kolundan, başından ve sırtından yaralanan Brian, helikopterle Idaho Falls'taki Eastern Idaho Regional Medical Center'a götürülerek tedavi altına alındı. Kim'in de kontrolleri yapıldı, Lulu ise veterinere götürüldü. Brian'ın kısa süre içinde taburcu olması bekleniyor.

Dabell, çocukları tehlikedeyken bir ebeveynin verdiği tepkiyi anlamanın zor olmadığını söylüyor: 'İçgüdüleri devreye girdi. Başka bir şey düşünecek zamanı yoktu. Ayı girişteydi ve iki kızı hemen oradaydı.'

Ayılar günlerdir mahallede dolaşıyordu

Ayılar günlerdir mahallede dolaşıyordu

Kim Heidemann'ın olaydan önceki günlerde mahallede dolaşan bir anne ayı ve iki yavrusu nedeniyle endişelendiği ortaya çıktı. Dabell'in aktardığına göre Kim, tavuklarının zarar görmesi üzerine hafta başında Idaho Balık ve Av Dairesi'ni (Idaho Fish and Game) aramış, yetkililer de bölgeye kapan kuracaklarını bildirmişti. Kurumun Salmon bölge sözcüsü Tom Schrempp, kapanların ailenin evine komşu arazide kurulduğunu doğruladı.

Olayın ardından Lemhi County Şerif Ofisi'nin bildirimiyle harekete geçen ekipler, profesyonel bir iz sürücünün yardımıyla ayıları buldu. Yetkililer, insanlar için risk oluşturduğu değerlendirilen üç ayının yaşamına son verildiğini açıkladı.

Bölgede insan yiyeceğine alışan ayıların yerleşim alanlarına daha sık indiği belirtiliyor. Temmuz ayında da Fremont County'deki bir eyalet parkında köpeğiyle koşan bir kişi ayıyla karşılaşmış, kendi imkanlarıyla parktan çıkabilmişti. Köpeğine ise bir şey olmamıştı.

Şerif ofisi halka ayıları beslememe çağrısı yaparak çöplerin kapalı tutulmasını, mangalların temizlenmesini, kuş yemliklerinin ve dışarıda bırakılan evcil hayvan mamalarının kaldırılmasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını önerdi. Ailenin yakınları ise tedavi masrafları için bir bağış kampanyası başlattı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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