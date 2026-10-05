Gece Yarısı Evine Ayı Girdi: Baba, Kızlarını Korumak İçin Ayıyı Evden Uzaklaştırdı

Olay 2 Ekim Cuma günü sabaha karşı saat 03.00 sularında, yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Salmon kasabasındaki Sunset Heights mahallesinde yaşandı. O saatte evde Brian ve Kim Heidemann ile Kim'in 14 ve 9 yaşındaki iki kızı uyuyordu.

Aile adına konuşan yakın arkadaşları Savanna Dabell'in anlattığına göre, yaklaşık 1 yaşında olduğu tahmin edilen genç bir kara ayı, 14 yaşındaki kızın penceresinin önündeki soğutucu ünitenin üzerine tırmanıp pencereyi açmaya çalıştı. Dışarıdan gelen sesleri duyan genç kız ilk anda pencerenin önünde bir insan olduğunu düşündü. Dabell, ayıların çıkardığı seslerin insan sesine şaşırtıcı derecede benzeyebildiğini söylüyor.

Karşısındakinin bir ayı olduğunu fark eden kız, evin öbür ucundaki anne ve babasının odasına gidip onları uyandırdı. Ancak çift odaya ulaştığında ayı yön değiştirmiş, evin arka kapısından içeri girmişti.