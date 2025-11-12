Kastamonu’da Mantar Toplayan İmama Ayı Saldırdı: Yaralı Olarak Kurtuldu
Kastamonu’nun Abana ilçesinde mantar toplamak için ormana giden 46 yaşındaki imam Erdem Çanakçıoğlu, ayının saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay, Elmaçukuru köyü ile Kadıyusuf köyü arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Saldırı sırasında arkadaşlarının havaya ateş etmesiyle imam kurtarıldı. Yaralanan Çanakçıoğlu’nun kolunda ve başında yaralar oluştu.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, ormanda mantar toplarken meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elmaçukuru köyü sakinlerinden Ziya Eker, olayın detaylarını basın mensuplarına anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın