Kastamonu'da Mantar Toplayan İmama Ayı Saldırdı: Yaralı Olarak Kurtuldu

Kastamonu’da Mantar Toplayan İmama Ayı Saldırdı: Yaralı Olarak Kurtuldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 19:00

Kastamonu’nun Abana ilçesinde mantar toplamak için ormana giden 46 yaşındaki imam Erdem Çanakçıoğlu, ayının saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay, Elmaçukuru köyü ile Kadıyusuf köyü arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Saldırı sırasında arkadaşlarının havaya ateş etmesiyle imam kurtarıldı. Yaralanan Çanakçıoğlu’nun kolunda ve başında yaralar oluştu.

Kaynak: İHA

Olay, ormanda mantar toplarken meydana geldi.

Olay, ormanda mantar toplarken meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı Elmaçukuru köyü imam hatibi Erdem Çanakçıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için Kadıyusuf köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Mantar topladığı sırada aniden karşısına çıkan ayı, Çanakçıoğlu’na saldırdı. Saldırı sonucu imam, başından ve kolundan yaralandı.

O anlarda yanında bulunan arkadaşları, havaya ateş açarak ayının uzaklaşmasını sağladı. Saldırının ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini Abana Devlet Hastanesi’nde yaptı. 

Daha sonra Çanakçıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, imamın hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Elmaçukuru köyü sakinlerinden Ziya Eker, olayın detaylarını basın mensuplarına anlattı.

Elmaçukuru köyü sakinlerinden Ziya Eker, olayın detaylarını basın mensuplarına anlattı.

Eker, 'Bizim köyümüzün imamı oluyor. Elmaçukuru ile Kadıyısıf köyü arasında bulunan ormanlık alanda mantar toplarken karşısına ayı çıkıyor ve saldırıyor. Netice olarak yanındakiler havaya ateş ediyor. Sonrasında da imam ile ayı arasında boğuşma oluyor. Boğuşmada hocamız yaralı olarak kurtuluyor.' dedi.

Eker, bölgede geçen yıl da ayıların görüldüğünü belirterek köylülerin tedirgin olduğunu ifade etti. 'Bizim için çok tehlike arz eden bir durum, evimizden dışarıya dahi çıkamayacağız bu vaziyette. Geçen yıl evimizin önüne kadar gelmişti, incir ağaçlarımı kırmıştı.' sözleriyle endişesini dile getirdi.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
