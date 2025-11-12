Kastamonu’da Mantar Toplayan İmama Ayı Saldırdı: Yaralı Olarak Kurtuldu

Eker, 'Bizim köyümüzün imamı oluyor. Elmaçukuru ile Kadıyısıf köyü arasında bulunan ormanlık alanda mantar toplarken karşısına ayı çıkıyor ve saldırıyor. Netice olarak yanındakiler havaya ateş ediyor. Sonrasında da imam ile ayı arasında boğuşma oluyor. Boğuşmada hocamız yaralı olarak kurtuluyor.' dedi.

Eker, bölgede geçen yıl da ayıların görüldüğünü belirterek köylülerin tedirgin olduğunu ifade etti. 'Bizim için çok tehlike arz eden bir durum, evimizden dışarıya dahi çıkamayacağız bu vaziyette. Geçen yıl evimizin önüne kadar gelmişti, incir ağaçlarımı kırmıştı.' sözleriyle endişesini dile getirdi.