onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü Fransız Oyuncu ve Siyasetçi Brigitte Bardot Hayatını Kaybetti

Ünlü Fransız Oyuncu ve Siyasetçi Brigitte Bardot Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.12.2025 - 13:16

Bir dönemin en ünlü sinema oyuncularından biri olan ve son yıllarda siyasete atılan Fransız sinema efsanesi Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bardot’un son 3 haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmiyle bilinen sinema efsanesi Brigitte Bardot’tan kötü haber geldi.

“Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmiyle bilinen sinema efsanesi Brigitte Bardot’tan kötü haber geldi.

Haftalardır hastanede tedavi gören 91 yaşındaki yıldız isim hayatını kaybetti. 1970 yılında bıraktığı sinema kariyerinde Sensiz Yaşayamam, Ve Tanrı Kadını Yarattı, Nefret – Uslanmaz Dilber filmleriyle en çok konuşulan sinema yıldızlarından biri olmuştu.

Son yıllarda Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’ye açık açık destek verdiği için de eleştiri alan Brigitte Bardot, özellikle hayvan hakları ile ilgili yaptığı çalışmalarla dikkat çekmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Brigitte Bardot kimdir?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın