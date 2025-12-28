Ünlü Fransız Oyuncu ve Siyasetçi Brigitte Bardot Hayatını Kaybetti

Haftalardır hastanede tedavi gören 91 yaşındaki yıldız isim hayatını kaybetti. 1970 yılında bıraktığı sinema kariyerinde Sensiz Yaşayamam, Ve Tanrı Kadını Yarattı, Nefret – Uslanmaz Dilber filmleriyle en çok konuşulan sinema yıldızlarından biri olmuştu.

Son yıllarda Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’ye açık açık destek verdiği için de eleştiri alan Brigitte Bardot, özellikle hayvan hakları ile ilgili yaptığı çalışmalarla dikkat çekmişti.