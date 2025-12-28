onedio
Brigitte Bardot Kimdir, Kaç Yaşında Öldü? Brigitte Bardot Hayatı ve Filmleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.12.2025 - 14:21

Fransız sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti. Son yıllarını ise neredeyse tamamen hayvan hakları mücadelesine adayan Bardot'un ölümü vakfı aracılığıyla duyuruldu. Peki Brigitte Bardot kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, nasıl bir kariyer yolculuğu oldu, neden öldü, özel hayatında neler yaşadı ve hafızalara kazınan filmleri hangileri? 

Gelin efsane ismin hayatına birlikte bakalım…

Brigitte Bardot Kimdir?

Brigitte Bardot, 28 Eylül 1934’te Paris’te dünyaya geldi.

Küçük yaşta bale eğitimi almaya başladı; Paris Ulusal Konservatuvarı’nda klasik dans çalıştı. 15 yaşındayken Fransız Elle dergisinin kapağına çıkarak model olarak tanındı ve bu kapaklar onun sinemaya geçişinin de kapısını açtı.

1950’lerin başında rol almaya başladığı filmlerle adını yavaş yavaş duyurdu, ancak onu dünya çapında şöhrete taşıyan yapım 1956 tarihli, eşi Roger Vadim’in yönettiği “Ve Tanrı Kadını Yarattı” oldu. Film, dönemin Hollywood sansürüne rağmen ABD’de büyük gişe yaptı ve Bardot’u uluslararası bir yıldız hâline getirdi.

Kariyeri boyunca yaklaşık 45’ten fazla filmde rol aldı, 60’tan fazla şarkı kaydetti ve 1973’te sinemayı bırakana kadar Avrupa sinemasının en çok konuşulan kadın figürlerinden biri olarak anıldı.

Brigitte Bardot Neden Öldü?

Bardot, son yıllarda giderek daha fazla sağlık problemi yaşamaya başlamıştı. 2023 yazında Fransa’nın güneyindeki Saint-Tropez’deki evinde nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış, ardından taburcu edildiğini ve durumunun iyi olduğunu kendisi açıklamıştı.

2025 sonbaharında ise Toulon’daki bir hastanede ciddi bir operasyon geçirdiği, daha sonra yeniden sağlık sorunları yüzünden hastaneye yatırıldığı Fransız basınına yansımıştı.  Hakkında birkaç kez “öldü” iddiaları ortaya atılmış, Bardot da o dönem “Ölmedim, iyiyim; hiçbir yere gitmeye niyetim yok” diyerek bu söylentileri yalanlamıştı.

Ancak Aralık 2025’te, Bardot’un başkanı olduğu Brigitte Bardot Vakfı, efsane oyuncunun 91 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kariyer Başlangıcı

Brigitte Bardot’nun kariyeri, bale salonlarından fotoğraf stüdyolarına, oradan da film setlerine uzanan bir yolculuktu:

Bale ve moda yılları: Çocukluk yıllarında bale eğitimi, disiplinli çalışma ve sahne duruşu kazandırdı. 15 yaşında Elle dergisine kapak olması, moda dünyasında adını duyurmasına ve sinemacıların radarına girmesine yol açtı. 

Sinemaya ilk adımlar: 1952’de “Le Trou Normand” gibi filmlerle kamera karşısına geçti. Bu dönem daha çok romantik komedilerde, yardımcı rollerde görünse de, özgür tavrı ve doğal çekiciliğiyle dikkat çekiyordu. 

“Ve Tanrı Kadını Yarattı” ile patlama: 1956 tarihli film, hem Bardot hem de dönemin cinsellik algısı açısından kırılma noktası oldu. Saint-Tropez kıyılarında çekilen filmde Bardot, dönemin normlarına göre son derece cesur sayılan sahnelerle, “yeni kadın” imajının temsilcisi hâline geldi. 

1960’lar: Avrupa’nın seks sembolü: 1960’larda Jean-Luc Godard’ın “Le Mépris” (Nefret), Henri-Georges Clouzot’nun “La Vérité” (Hakikat) gibi filmleriyle eleştirmenlerden de tam not aldı; yalnızca “güzel yüz” olmadığını, güçlü dramatik roller de taşıyabildiğini gösterdi.

1973’te, henüz 39 yaşındayken, sinemayı tamamen bıraktığını açıkladı. Kendi sözleriyle “hırslarını ve gençliğini sinemaya verdiğini, geri kalan hayatını hayvanlara adamak istediğini” söyleyerek sahneden indi.

Brigitte Bardot’un Unutulmaz Filmleri

Bardot’un filmografisi oldukça geniş; ancak onu sinema tarihine kazıyan bazı filmleri şöyle özetleyebiliriz: 

Ve Tanrı Kadını Yarattı (Et Dieu… créa la femme, 1956) - Roger Vadim

Bardot’nun dünya çapında ün kazandığı, Saint-Tropez’i de turizm haritasına sokan film. Özgür ruhlu Juliette karakteri, 50’lerin kadın imajını altüst etti.

Bir Çok Güzellik (Une parisienne, 1957)

Komedi tonuyla Bardot’nun “şen, başına buyruk Parisli genç kadın” imajını pekiştiren yapımlardan biri.

La Vérité (Hakikat, 1960) - Henri-Georges Clouzot

Cinayetle suçlanan genç bir kadını canlandırdığı film, Bardot’nun oyunculuğunun en güçlü örneklerinden kabul edilir; film hem gişede hem eleştirmen nezdinde büyük ses getirdi.

Le Mépris (Nefret, 1963) - Jean-Luc Godard

Sinema tarihinin klasiği sayılan filmde Bardot, evliliği dağılan bir senaristin eşi Camille’i canlandırdı; sarı peruklu ikonik görünümü hâlâ sinema görsellerinde karşımıza çıkar.

Viva Maria! (1965) - Louis Malle

Jeanne Moreau ile birlikte oynadığı bu film, Bardot’nun macera-komedi türündeki en bilinen işlerinden.

Shalako (1968) - Edward Dmytryk

Sean Connery ile beraber rol aldığı western, Bardot’nun Hollywood yıldızlarıyla yan yana göründüğü yapımlardan biri olarak anılıyor.

1973’te oyunculuğu bırakmasının ardından Bardot, az sayıdaki televizyon programı ve belgesel dışında kamera önüne dönmedi; enerjisini tamamen hayvan hakları savunuculuğuna ayırdı.

