Brigitte Bardot Kimdir, Kaç Yaşında Öldü? Brigitte Bardot Hayatı ve Filmleri

Brigitte Bardot’nun kariyeri, bale salonlarından fotoğraf stüdyolarına, oradan da film setlerine uzanan bir yolculuktu:

Bale ve moda yılları: Çocukluk yıllarında bale eğitimi, disiplinli çalışma ve sahne duruşu kazandırdı. 15 yaşında Elle dergisine kapak olması, moda dünyasında adını duyurmasına ve sinemacıların radarına girmesine yol açtı.

Sinemaya ilk adımlar: 1952’de “Le Trou Normand” gibi filmlerle kamera karşısına geçti. Bu dönem daha çok romantik komedilerde, yardımcı rollerde görünse de, özgür tavrı ve doğal çekiciliğiyle dikkat çekiyordu.

“Ve Tanrı Kadını Yarattı” ile patlama: 1956 tarihli film, hem Bardot hem de dönemin cinsellik algısı açısından kırılma noktası oldu. Saint-Tropez kıyılarında çekilen filmde Bardot, dönemin normlarına göre son derece cesur sayılan sahnelerle, “yeni kadın” imajının temsilcisi hâline geldi.

1960’lar: Avrupa’nın seks sembolü: 1960’larda Jean-Luc Godard’ın “Le Mépris” (Nefret), Henri-Georges Clouzot’nun “La Vérité” (Hakikat) gibi filmleriyle eleştirmenlerden de tam not aldı; yalnızca “güzel yüz” olmadığını, güçlü dramatik roller de taşıyabildiğini gösterdi.

1973’te, henüz 39 yaşındayken, sinemayı tamamen bıraktığını açıkladı. Kendi sözleriyle “hırslarını ve gençliğini sinemaya verdiğini, geri kalan hayatını hayvanlara adamak istediğini” söyleyerek sahneden indi.