Taner Çağlı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Taner Çağlı Neden Gözaltına Alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı. Operasyon sonrası Taner Çağlı’nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve neden gözaltına alındığı araştırma konusu haline geldi. Fenomenin geçmişi, mesleği ve soruşturmaya ilişkin bilgiler merak ediliyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taner Çağlı Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taner Çağlı Neden Gözaltına Alındı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın