onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Taner Çağlı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Taner Çağlı Neden Gözaltına Alındı?

Taner Çağlı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Taner Çağlı Neden Gözaltına Alındı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.12.2025 - 12:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı. Operasyon sonrası Taner Çağlı’nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve neden gözaltına alındığı araştırma konusu haline geldi. Fenomenin geçmişi, mesleği ve soruşturmaya ilişkin bilgiler merak ediliyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taner Çağlı Kimdir?

Taner Çağlı Kimdir?

Taner Çağlı, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Çevirmenlik Bölümü mezunudur. Eğitim hayatı boyunca İngilizce üzerine çalışmalar yapan Çağlı, daha sonra dijital içerik üretimine yöneldi.

YouTube kanalında çok sayıda ünlü ismi ağırladığı söyleşiler ile tanındı. Aktif olarak sosyal medya içerikleri üreten fenomen, Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip. Eğlence formatlı videoları ve konuklu yayınlarıyla biliniyor.

Taner Çağlı Neden Gözaltına Alındı?

Taner Çağlı Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda yeni dalga gerçekleşti. Operasyon kapsamında eski Habertürk yöneticisi Ali Ateş ile birlikte sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da gözaltına alındı.

Soruşturma, son dönemde gündem olan ve şimdiye kadar 23 kişinin tutuklandığı uyuşturucu dosyası ile bağlantılı ilerliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın