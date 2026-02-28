onedio
DJ Mahmut Orhan’dan Hakkında Aşk İddiaları Çıkan Rus Modelle İlk Kare Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
28.02.2026 - 11:52

Müziğin dünyaca ünlü ismi Mahmut Orhan, gönlünü kaptırdığı Rus model Daria Iakubchik ile aşkını resmen ilan etti. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, sosyal medyada paylaşılan romantik kareyle söylentilere noktayı koydu. Tayland tatilinden gelen samimi fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni alırken “aşkın ilk pozu” magazin gündemine damga vurdu.

Elektronik müziğin dünyaya açılan isimlerinden Mahmut Orhan, bu kez DJ performansıyla değil aşk hayatıyla gündemde!

Geçtiğimiz yaz yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu influencer Naz Şahin’le yollarını ayıran ünlü DJ’in adı uzun süre farklı iddialarla anılmıştı. Hatta Naz Şahin’in adı bir ara Hakan Sabancı ile çıkan aşk söylentileriyle karışmış, Mahmut Orhan’la olan yakın arkadaşlığı da işin içine girince magazin kulisleri iyice alevlenmişti.

Aşk iddialarının ardından Mahmut Orhan'ın gönlünü Rus model Daria Iakubchik’e kaptırdığı söylentileri kısa sürede yayıldı.

Bir süredir Tayland’da birlikte tatil yaptıkları konuşulan ikili, söylentilere romantik bir kareyle son noktayı koydu. 33 yaşındaki Mahmut Orhan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla aşkını ilan etti.

22 yaşındaki Daria Iakubchik’in fiziği, kusursuz yüz hatları ve güzelliği sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
