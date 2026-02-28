DJ Mahmut Orhan’dan Hakkında Aşk İddiaları Çıkan Rus Modelle İlk Kare Geldi!
Müziğin dünyaca ünlü ismi Mahmut Orhan, gönlünü kaptırdığı Rus model Daria Iakubchik ile aşkını resmen ilan etti. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, sosyal medyada paylaşılan romantik kareyle söylentilere noktayı koydu. Tayland tatilinden gelen samimi fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni alırken “aşkın ilk pozu” magazin gündemine damga vurdu.
Elektronik müziğin dünyaya açılan isimlerinden Mahmut Orhan, bu kez DJ performansıyla değil aşk hayatıyla gündemde!
Aşk iddialarının ardından Mahmut Orhan'ın gönlünü Rus model Daria Iakubchik’e kaptırdığı söylentileri kısa sürede yayıldı.
