Rakibi Yayınlanmadı, O Dizi Aylar Sonra Birinci Oldu: 27 Şubat Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Rakibi Yayınlanmadı, O Dizi Aylar Sonra Birinci Oldu: 27 Şubat Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

28.02.2026 - 12:04

27 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 27 Şubat Cuma günü reyting sonuçlarında Kızılcık Şerbeti aylar sonra zirveye geri döndü. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün iptal edilmesinin ardından rakip dizi Kızılcık Şerbeti liderlik koltuğuna oturdu.

İşte 27 Şubat Cuma Reyting Sonuçları...

Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 27 Şubat Cuma reyting sonuçları açıklandı. TRT 1, Sırbistan - Türkiye basketbol maçını yayınlamak için Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü iptal ederken Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlandı. Kızılcık Şerbeti, rakibi Taşacak Bu Deniz'in yokluğundan faydalanarak aylar sonra reytinglerde zirveye geri döndü. Kızılcık Şerbeti tüm kategorilerde en çok izlenen dizi olurken Arka Sokaklar, TOTAL grubunda 2. sıraya kadar yükseldi.

27 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

27 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 7.89 (1)

AB: 8.27 (1)

ABC: 8.92 (1)

Arka Sokaklar

TOTAL: 6.41 (2)

AB: 2.61 (8)

ABC: 4.01 (5)

