Rakibi Yayınlanmadı, O Dizi Aylar Sonra Birinci Oldu: 27 Şubat Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
27 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 27 Şubat Cuma günü reyting sonuçlarında Kızılcık Şerbeti aylar sonra zirveye geri döndü. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün iptal edilmesinin ardından rakip dizi Kızılcık Şerbeti liderlik koltuğuna oturdu.
İşte 27 Şubat Cuma Reyting Sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
27 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
27 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın