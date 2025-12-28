Doğru beslenme sağlıklı bir yaşamın anahtarı. Güvenilir gıda kaynaklarına ulaşmamız her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen de güvenilir sandığımız gıdaların altından bambaşka tehlikeler çıkabiliyor. Özellikle günümüzde, sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin yollarını araştırmak ve bu konuda bilinçlenmek son derece önemli hale geldi. Bu yüzden uzmanların sözlerine kulak vermek önemli.

Beslenme ile ilgili pek çok faydalı bilgi paylaşan gıda mühendisi Tuba Bayburtluoğlu 'öldürseniz bile evime sokmam' dediği gıdaları paylaştı. Listedeki ürünler pek çok kişinin hemen hemen her gün sofrasında bulunan ürünler olduğundan şaşkınlık yarattı.