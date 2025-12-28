onedio
Gıda Mühendisi Tuba Bayburtluoğlu "Öldürseniz Bile Evime Sokmam" Dediği Gıdaları Paylaştı

28.12.2025

Doğru beslenme sağlıklı bir yaşamın anahtarı. Güvenilir gıda kaynaklarına ulaşmamız her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen de güvenilir sandığımız gıdaların altından bambaşka tehlikeler çıkabiliyor. Özellikle günümüzde, sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin yollarını araştırmak ve bu konuda bilinçlenmek son derece önemli hale geldi. Bu yüzden uzmanların sözlerine kulak vermek önemli. 

Beslenme ile ilgili pek çok faydalı bilgi paylaşan gıda mühendisi Tuba Bayburtluoğlu 'öldürseniz bile evime sokmam' dediği gıdaları paylaştı. Listedeki ürünler pek çok kişinin hemen hemen her gün sofrasında bulunan ürünler olduğundan şaşkınlık yarattı.

Tuba Bayburtluoğlu'nun evimize asla sokmamamız gerektiğini söylediği gıdalar;

  • Açıkta Satılan Salçalar: İçeriği belirsiz, aşırı tuzlu ve kimyasal dolu.

  • Kapı Sütleri (Sokak Sütleri): Hijyen ve denetim eksikliği nedeniyle güvenilmez olduğunu daha önce de çok kez belirtmişti

  • Açıkta Satılan ve Yıkanamayacak Ürünler: Pazarlarda açıkta satılan, toz ve kire maruz kalan ama yıkama şansı olmayan gıdalar.

  • Krem Peynirler (Eritme Peynirleri): Özellikle üçgen formda olan, sarımtırak ve yağlı dokulu eritme peynirlerini sağlıklı bulmuyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
