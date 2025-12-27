onedio
Bir Döner Ustası Tavuk Dönerin Son Kısmının Neden Satılmaması Gerektiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
27.12.2025 - 21:44

Tavuk, en dikkatli tüketilmesi gereken ürünlerden biri. Çünkü, zehirleme riski oldukça yüksek. Bu sebeple, tavuk tüketirken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Tavuğun doğru şekilde saklanması, hazırlanması ve pişirilmesi çok önemli. Bu nedenle, özellikle dışarda tavuk tüketirken, güvenilir yerleri tercih etmek önemli. 

Bir döner ustası, tavuk dönerin en içte kalan son kısmının neden satılmaması gerektiğini anlattı. Türkiye'de ne çok tüketilen ürünün tavuk döner olduğu düşünülünce, video pek çok kişi için uyarı niteliğindeydi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Et değil deri.

Ustanın gösterdiğine göre, dönerin en iç kısımı genellikle etten ziyade deri ve aşırı yağ tabakasından oluşuyor. Bu, döner şişe takılırken eti tutması için yapılıyor. Usta, bu parçaların sert ve deri ağırlıklı olduğu için müşteriye sunulmasının kaliteyi düşüreceğini belirterek, hem diğer ustalara hem de müşterilere bir uyarıda bulundu.

