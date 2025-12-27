Bir Döner Ustası Tavuk Dönerin Son Kısmının Neden Satılmaması Gerektiğini Anlattı

Tavuk, en dikkatli tüketilmesi gereken ürünlerden biri. Çünkü, zehirleme riski oldukça yüksek. Bu sebeple, tavuk tüketirken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Tavuğun doğru şekilde saklanması, hazırlanması ve pişirilmesi çok önemli. Bu nedenle, özellikle dışarda tavuk tüketirken, güvenilir yerleri tercih etmek önemli.

Bir döner ustası, tavuk dönerin en içte kalan son kısmının neden satılmaması gerektiğini anlattı. Türkiye'de ne çok tüketilen ürünün tavuk döner olduğu düşünülünce, video pek çok kişi için uyarı niteliğindeydi.