Hayvancılık Yapan Bir Adam "Hayvancılıktan Memnun musun? Sorusunu Yeni Asgari Ücret Üzerinden Yanıtladı

2026 yılının asgari ücreti açıklandı. 28 bin 75 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin açlık sınırının altında kalması tartışmaları da beraberinde getirdi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından hesaplamalar da başladı. Kimileri yeni maaşını hesaplarken kimisi ortalama bir insanın aylık giderlerini hesaplayarak asgari ücretin yeterli olup olmadığını ortaya koymaya çalıştı.

Hayvancılıkla uğraşan bir adam, kendisine 'Hayvancılık zor mu?' diye soranlara yeni asgari ücret üzerinden bir cevap verdi. Yaptığı karşılaştırma ise kafaları karıştırdı.