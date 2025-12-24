onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hayvancılık Yapan Bir Adam "Hayvancılıktan Memnun musun? Sorusunu Yeni Asgari Ücret Üzerinden Yanıtladı

Hayvancılık Yapan Bir Adam "Hayvancılıktan Memnun musun? Sorusunu Yeni Asgari Ücret Üzerinden Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.12.2025 - 14:18

İçerik Devam Ediyor

2026 yılının asgari ücreti açıklandı. 28 bin 75 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin açlık sınırının altında kalması tartışmaları da beraberinde getirdi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından hesaplamalar da başladı. Kimileri yeni maaşını hesaplarken kimisi ortalama bir insanın aylık giderlerini hesaplayarak asgari ücretin yeterli olup olmadığını ortaya koymaya çalıştı. 

Hayvancılıkla uğraşan bir adam, kendisine 'Hayvancılık zor mu?' diye soranlara yeni asgari ücret üzerinden bir cevap verdi. Yaptığı karşılaştırma ise kafaları karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bir büyük baş hayvan ortalama 8-9 asgari ücret.

Bir büyük baş hayvan ortalama 8-9 asgari ücret.

Asgari ücretle büyükşehirde yaşamak artık oldukça zor. Bu yüzden insanlar alternatif yollar arıyor. Hayvancılık elbette zor ve zahmetli bir iş. Sıfırdan başlamak da pek kolay değil. Hayvancılıkla uğraşan bir adam, yeni asgari ücret ile hayvancılı arasında bir kıyaslama yaptı. Ortaya çıkan ücret ise kafa karıştırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yoksunn

7 kişi bir araya gelip almiyormu bunu...aşağı yukarı 1 maas işte

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.