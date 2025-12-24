Yeni Asgari Ücretle Geçinmek Mümkün mü? Bir Vatandaş Ortalama Bir İnsanın Aylık Giderini Hesapladı

Yeni yılın asgari ücreti geçtiğimiz gün gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında belirlendi. % 27 zam kararı verilen asgari ücret 28 bin 75 lira olarak duyuruldu. Asgari ücretin 30 bin TL olan açlık sınırının altında olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bir vatandaş, Türkiye'de ortalama bir kişinin, 1 aylık giderini hesapladı. Ortaya çıkan tablo ise keyifleri kaçırdı.