Yeni Asgari Ücretle Geçinmek Mümkün mü? Bir Vatandaş Ortalama Bir İnsanın Aylık Giderini Hesapladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.12.2025 - 12:44

Yeni yılın asgari ücreti geçtiğimiz gün gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında belirlendi. % 27 zam kararı verilen asgari ücret 28 bin 75 lira olarak duyuruldu. Asgari ücretin 30 bin TL olan açlık sınırının altında olması tartışmaları da beraberinde getirdi. 

Bir vatandaş, Türkiye'de ortalama bir kişinin, 1 aylık giderini hesapladı. Ortaya çıkan tablo ise keyifleri kaçırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Vatandaşın yaptığı "Türkiye'de ortalama bir insanın aylık gideri" tablosu şekilde;

  • Kira: 20.000 TL

  • Elektrik - Su: 1.000 TL

  • Doğalgaz: 1.500 TL

  • Telefon - İnternet: 1.000 TL

  • Market: 15.000 TL

  • Giyim: 5.000 TL

  • Kişisel Bakım: 2.000 TL

  • Sağlık: 1.500 TL

  • Sosyal Aktivite: 2.000 TL

  • Dışarıda Yeme - İçme: 5.000 TL

  • TOPLAM GİDER: 54.000 TL

