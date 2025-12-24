Yeni Asgari Ücretle Geçinmek Mümkün mü? Bir Vatandaş Ortalama Bir İnsanın Aylık Giderini Hesapladı

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Yeni yılın asgari ücreti geçtiğimiz gün gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında belirlendi. % 27 zam kararı verilen asgari ücret 28 bin 75 lira olarak duyuruldu. Asgari ücretin 30 bin TL olan açlık sınırının altında olması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bir vatandaş, Türkiye'de ortalama bir kişinin, 1 aylık giderini hesapladı. Ortaya çıkan tablo ise keyifleri kaçırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşın yaptığı "Türkiye'de ortalama bir insanın aylık gideri" tablosu şekilde;
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın