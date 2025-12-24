onedio
Asgari Ücretliler Toplanın: Psikolog Hatice Kübra Tongar Zengin Olma Yolunun Eşini Öpmekten Geçtiğini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
24.12.2025 - 12:11 Son Güncelleme: 24.12.2025 - 12:15

Sosyal medyada pek çok uzman, yaptığı ilginç ve dikkat çekici açıklamalarıyla viral oluyor bildiğiniz üzere. Kimileri gerçekten büyük bir aydınlatma yaşatırken kimileri ise adeta beyin yakıyor. Özellikle psikologlardan gelen yorumlar, ciddi anlamda yol gösterici olabiliyor. 

Psikolog Hatice Kübra Tongar da açıklamaları ve tespitleriyle sık sık gündem olanlardan biri. Tongar bu sefer de zengin olmanın yolunu açıkladığı video ile gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

“İşe giderken eşini öpen erkekler, öpmeyen erkeklere kıyasla daha yüksek gelir elde ederler."

İşe giderken eşini öpen erkeklerin daha fazla gelir elde ettiğini söyleyen Tongar, bunun 1980'lerde Almanya'da yapılan bir araştırma ile ortaya konulduğunu belirtti. Sadece gelir elde etmek için eşini öpenlerden de lafını esirgemedi.

