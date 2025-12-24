onedio
Bir Şey Popüler Olmayagörsün: Manzarasıyla Viral Olan Kafede Fotoğraf Çekilme Sırası Oluştu

Pelin Yelda Göktepe
24.12.2025 - 11:21

Sosyal medyada, herhangi bir şet popüler hale geldiği an olay tamamen farklı bir boyuta çıkarabiliyor. Bu platformlar, bir trendin ya da konunun geniş kitlelere hızla yayılmasını sağlıyor. Bazen bir çikolata, bazen bir şarkı, bazen ise bir mekan bundan nasibini alıyor. Ardından marketlerin talan edilmesinden, uzun fotoğraf kuyruklarına kadar birbirinden ilginç durumlarla karşılaşabiliyoruz. 

Sosyal medyada şimdi de bir kafenin terası viral oldu. 'rojbinhnn' isimli sosyal medya kullanıcısı, popüler olan o terasta oluşan fotoğraf kuyruğunu görüntüledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Herkes birbirinin aynı.

Geçtiğimiz günlerde de Ankara'daki Kızılay Tabelası popülerdi. Tabelaya asılarak fotoğraf çekilen insanlar gün boyunca uzun kuyruklar oluşturmuş, tabelanın başına gelmeyen kalmamıştı. Sosyal medyada aynı zamanda bir çikolatanın içinden çıkan oyuncaklar ile yeni yıl ritüeli yapıldığı bir akım mevcut. Bu sebeple de market rafları talan edilmiş durumda. Sosyal medyada herkes birbirini taklit ediyor, bu işin sonunun nereye vuracağı da merak konusu.

