Bir Şey Popüler Olmayagörsün: Manzarasıyla Viral Olan Kafede Fotoğraf Çekilme Sırası Oluştu

Sosyal medyada, herhangi bir şet popüler hale geldiği an olay tamamen farklı bir boyuta çıkarabiliyor. Bu platformlar, bir trendin ya da konunun geniş kitlelere hızla yayılmasını sağlıyor. Bazen bir çikolata, bazen bir şarkı, bazen ise bir mekan bundan nasibini alıyor. Ardından marketlerin talan edilmesinden, uzun fotoğraf kuyruklarına kadar birbirinden ilginç durumlarla karşılaşabiliyoruz.

Sosyal medyada şimdi de bir kafenin terası viral oldu. 'rojbinhnn' isimli sosyal medya kullanıcısı, popüler olan o terasta oluşan fotoğraf kuyruğunu görüntüledi.