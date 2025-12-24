onedio
Mersin'de Bir KYK Yurdu'nda Kalan Öğrenci 5 Yıldızlı Otelleri Aratmayan Kahvaltı Manzarasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
24.12.2025 - 09:05

Üniversite öğrencilerinin en önemli problemlerinden biri barınma bildiğiniz üzere. Birçok öğrencinin ilk tercihi de KYK yurtları oluyor. Bu yurtlat öğrencilerin konforlu ve güvenli bir şekilde barınabilecekleri bir ortam sunmak zorunda. Bu, öğrencilerin hem maddi yüklerini hafifletiyor hem de temel ihtiyaçlarına değil eğitimlerine kafa yormalarını sağlıyor. 

Mersin'de bir KYK Yurdu'nda kalan bir öğrenci odasından bir kahvaltı manzarası paylaştı. Görüntüler 5 yıldızlı otelleri aratmadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Mersin'de pek çok yurt denize oldukça yakın.

Mersin'de pek çok yurt denize oldukça yakın.

Mersin ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Şehrin pek çok noktası harika bir deniz manzarası sunuyor. Öğrenci yurtları da bu manzaradan nasibini alıyor. Mersin'deki tüm KYK'lar arasında denize en yakın olanı Silifke - Taşucu KYK Yurdu. Anamur KYK Yurdu, Mezitli - İçel KYK Erkek Öğrenci Yurdu, Erdemli Kızkalesi KYK Yurdu da denize oldukça yakın yurtlar arasında.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
