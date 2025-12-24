Diplomasız Sosyolog Oğuzhan Alpdoğan Asgari Ücret Açıklanır Açıklanmaz Mizahını Konuşturdu

2026 yılının asgari ücreti asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında belli oldu. Yeni asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Elbette tüm ülkenin ve sosyal medyanın gündemi de yeni asgari ücret oldu. Diplomasız sosyolog Oğuzhan Alpdoğan da bu gündemi kaçırmadı.