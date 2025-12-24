onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Diplomasız Sosyolog Oğuzhan Alpdoğan Asgari Ücret Açıklanır Açıklanmaz Mizahını Konuşturdu

Diplomasız Sosyolog Oğuzhan Alpdoğan Asgari Ücret Açıklanır Açıklanmaz Mizahını Konuşturdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.12.2025 - 08:42

İçerik Devam Ediyor

Oğuzhan Alpdoğan'ı artık tanımayanınız yoktur. Kendisi diplomasız sosyolog olarak biliniyor. Toplumsal bir mesele olur olmaz hemen mizahını konuşturuyor. Özellikle geçtiğimiz sene asgari ücretin belirlendiği toplantıları tiye aldığı videosu beğeni toplamıştı. Bu sene de asgari ücret açıklanır açıklanmaz mizahını konuşturdu. 

Oğuzhan Alpdoğan bu sefer 'Asgari ücret açıklanınca herkesi arayıp maaşını hesaplamaya çalışan model'i canlandırdı. Videodaki karakter yine herkese tanıdık geldi.

Kaynak: https://x.com/oguzhanalpdoan/status/2...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Hesaplamalar başladı.

Hesaplamalar başladı.

2026 yılının asgari ücreti asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında belli oldu. Yeni asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Elbette tüm ülkenin ve sosyal medyanın gündemi de yeni asgari ücret oldu. Diplomasız sosyolog Oğuzhan Alpdoğan da bu gündemi kaçırmadı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın