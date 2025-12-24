Diplomasız Sosyolog Oğuzhan Alpdoğan Asgari Ücret Açıklanır Açıklanmaz Mizahını Konuşturdu

Kaynak: https://x.com/oguzhanalpdoan/status/2...
Oğuzhan Alpdoğan'ı artık tanımayanınız yoktur. Kendisi diplomasız sosyolog olarak biliniyor. Toplumsal bir mesele olur olmaz hemen mizahını konuşturuyor. Özellikle geçtiğimiz sene asgari ücretin belirlendiği toplantıları tiye aldığı videosu beğeni toplamıştı. Bu sene de asgari ücret açıklanır açıklanmaz mizahını konuşturdu.
Oğuzhan Alpdoğan bu sefer 'Asgari ücret açıklanınca herkesi arayıp maaşını hesaplamaya çalışan model'i canlandırdı. Videodaki karakter yine herkese tanıdık geldi.
Hesaplamalar başladı.
👇
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
