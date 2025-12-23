Bir Vatandaş Çöp Kutularını Gezerek Ekonomi Analizi Yaptı: "Sorsan Açlık Var Çöpte Et Var"

Son dönemde her birimizin gündemi ekonomi. Herkesin konu ile ilgili bir fikri ve bir yorumu var. Özellikle sokak röportajlarında, birbirinden farklı ve ilginç ekonomik analizlere rastlayabiliyoruz. Ekonomik tespitlerini ilginç noktalar üzerinden yapan bazı vatandaşlar kısa süreliğine beynimizi yakabiliyor.

Bir vatandaş çöpleri gezerek, karşılaştığı eşyalar üzerinden ekonominin iyi olduğu çıkarımını yaptı. Çöpte ekmek ve et de bulan vatandaşın tespiti uzun uzun ekrana baktırdı.