onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Vatandaş Çöp Kutularını Gezerek Ekonomi Analizi Yaptı: "Sorsan Açlık Var Çöpte Et Var"

Bir Vatandaş Çöp Kutularını Gezerek Ekonomi Analizi Yaptı: "Sorsan Açlık Var Çöpte Et Var"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.12.2025 - 12:22

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde her birimizin gündemi ekonomi. Herkesin konu ile ilgili bir fikri ve bir yorumu var. Özellikle sokak röportajlarında, birbirinden farklı ve ilginç ekonomik analizlere rastlayabiliyoruz. Ekonomik tespitlerini ilginç noktalar üzerinden yapan bazı vatandaşlar kısa süreliğine beynimizi yakabiliyor. 

Bir vatandaş çöpleri gezerek, karşılaştığı eşyalar üzerinden ekonominin iyi olduğu çıkarımını yaptı. Çöpte ekmek ve et de bulan vatandaşın tespiti uzun uzun ekrana baktırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Çöp kutularında pasta, börek, hatta et var."

"Çöp kutularında pasta, börek, hatta et var."

Daha önce de AVM'lerin ve kafelerin dolu olması üzerinden ekonominin iyi olduğu tespitini yapan vatandaşlara rastlamıştık. Çöp kutularından ekonomi tespiti yapan vatandaş, daha öncekileri unutturdu. Ayrıca kaldırımda motosikletlerin ve arabaların bulunduğunu da belirten vatandaş, ekonominin aslında iyi olduğunu, memnun olmayan bir kitlenin bulunduğunu söyledi.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
13
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

eti atmamışlardır kedi köpek yesin diye koymuşlardır angut

Kedi Topu

kafa 1980'li yıllarda kalmış o zamanlara göre kıyaslama yapıyor kafa gitmiş

Kedi Topu

beyin ölümü gerçekleşmiş