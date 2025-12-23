Bir Vatandaş Çöp Kutularını Gezerek Ekonomi Analizi Yaptı: "Sorsan Açlık Var Çöpte Et Var"

Son dönemde her birimizin gündemi ekonomi. Herkesin konu ile ilgili bir fikri ve bir yorumu var. Özellikle sokak röportajlarında, birbirinden farklı ve ilginç ekonomik analizlere rastlayabiliyoruz. Ekonomik tespitlerini ilginç noktalar üzerinden yapan bazı vatandaşlar kısa süreliğine beynimizi yakabiliyor.
Bir vatandaş çöpleri gezerek, karşılaştığı eşyalar üzerinden ekonominin iyi olduğu çıkarımını yaptı. Çöpte ekmek ve et de bulan vatandaşın tespiti uzun uzun ekrana baktırdı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Çöp kutularında pasta, börek, hatta et var."
👇
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
eti atmamışlardır kedi köpek yesin diye koymuşlardır angut
kafa 1980'li yıllarda kalmış o zamanlara göre kıyaslama yapıyor kafa gitmiş
beyin ölümü gerçekleşmiş