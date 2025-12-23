onedio
Bir Köy Öğretmeni Öğrencilerini Tropikal Meyvelerle Tanıştırdı

Pelin Yelda Göktepe
23.12.2025 - 09:06

Öğretmenlik, dünyanın en saygıdeğer ve kutsal mesleklerinden biri. Öğretmenler, öğrencilerini hayatlarının pek çok ilkiyle tanıştırır. Bu deneyimler onların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunur elbette. Özellikle ilkokul öğretmenlerinin öğrencileri ile arasındaki bağ oldukça özeldir. 

Bir köy öğretmeni, öğrencilerini tropikal meyvelerle tanıştırdı. Öğrencilerin heyecanı ve şaşkınlığı izleyenleri gülümsetti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bunun adı küçük domates"

Kırsal kesimlerdeki öğrenciler, pek çok olanaktan uzak kalıyor. Genellikle teknolojik araçlara, geniş kütüphanelere ve birçok önemli eğitim kaynağına erişimleri kısıtlı. Buna rağmen, öğretmenler, öğrencilerine en iyi eğitimi sağlamak için büyük çaba gösteriyor. Bunun yanında onları sosyal olarak da geliştirmek için ellerinden geleni yapıyor. 

Geçtiğimiz günlerde bir köy öğretmeni, sohbet arasında daha önce hiç hamburger yemediklerini söyleyen öğrencilerini hamburgerle tanıştırmıştı. Öğrencilerin mutluluğu sosyal medyada viral oldu.

