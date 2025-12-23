Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Öğretmenlik, dünyanın en saygıdeğer ve kutsal mesleklerinden biri. Öğretmenler, öğrencilerini hayatlarının pek çok ilkiyle tanıştırır. Bu deneyimler onların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunur elbette. Özellikle ilkokul öğretmenlerinin öğrencileri ile arasındaki bağ oldukça özeldir.
Bir köy öğretmeni, öğrencilerini tropikal meyvelerle tanıştırdı. Öğrencilerin heyecanı ve şaşkınlığı izleyenleri gülümsetti.
"Bunun adı küçük domates"
