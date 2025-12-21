onedio
Bir Köy Okulunda Gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası Etkinliği İçinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
21.12.2025 - 08:45

Yerli Malı Haftası, okul yıllarımızın en güzel etkinliklerinden biriydi. Her yılın Aralık ayında gerçekleşen bu özel haftada okula getirilen yerli malı yiyecek ve içeceklerle tüm gün eğlenceli etkinlikler yapılır. Yerli Malı Haftası, hem yerli ürünlerin önemini hatırlatmak hem de yerli malı kullanma bilincini artırmak için gerçekleştirilen bir etkinlik. Bugün hala aynı keyifle sürdürülen nadir etkinliklerden biri.

'cemil.ulker1' isimli bir öğretmen, köy okulunda öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği Yerli Malı Haftası etkinliğini paylaştı. Tüm öğrencilerin katkı sağladığı etkinlik kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/cemil.ulker...
Buradan izleyebilirsiniz;

Cevizleri kendi elleri ile kırdılar.

Cevizleri kendi elleri ile kırdılar.

Minikler kendi elleri ile kırdıkları cevizlerle cevizli sucuk yaptı. Ardından sınıflarındaki sobada kaynattıkları meyveli ıhlamurla günün keyfini çıkardılar. Videoyu izleyen herkes sınıfın bir köşesinde oturarak etkinliğe katılmak istedi.

