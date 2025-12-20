onedio
İzlerken Terleyeceksiniz: Bir Vatandaş Cayır Cayır Yanan Sobasını Paylaştı

İzlerken Terleyeceksiniz: Bir Vatandaş Cayır Cayır Yanan Sobasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2025 - 22:59

Soba kullanımı çok zor bir ısınma aracı. Fakat pek çok kişi sobanın sıcaklığını özlüyor. Soba sadece ısınma aracı değil, aynı zamanda nostalji. Pek çok kişi için soba çocukluğunun ve gençliğinin temel taşlarından biri. Sobanın yanında yapılan sohbetler, tüm ailenin sobanın etrafında toplanması eski sıcak günleri hatırlatıyor. 

Bir vatandaş aşırı derecede ısınan sobasını paylaştı. Sobanın ha patladı ha patlayacak gibi duran görüntüsü izlerken yürekleri ağızlara getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu durum tehlikeli mi?

Bu durum tehlikeli mi?

Sobanın bu derece kızarması hem metalin ömrü hem de güvenlik açısından tehlikeli. Bu sobanın sacının zamanla incelerek delinmesine ve duman sızıntısı yapmasına neden olabilir. Ayrıca çevreye yaydığı yoğun ısı, yakındaki perde veya mobilyaların temas olmadan tutuşmasına sebep olabilir. Böyle bir durumda hava girişlerini kapatarak yanmayı yavaşlatmak ve sıcaklığı düşürmek gerekir.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
