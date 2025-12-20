İzlerken Terleyeceksiniz: Bir Vatandaş Cayır Cayır Yanan Sobasını Paylaştı

Soba kullanımı çok zor bir ısınma aracı. Fakat pek çok kişi sobanın sıcaklığını özlüyor. Soba sadece ısınma aracı değil, aynı zamanda nostalji. Pek çok kişi için soba çocukluğunun ve gençliğinin temel taşlarından biri. Sobanın yanında yapılan sohbetler, tüm ailenin sobanın etrafında toplanması eski sıcak günleri hatırlatıyor.

Bir vatandaş aşırı derecede ısınan sobasını paylaştı. Sobanın ha patladı ha patlayacak gibi duran görüntüsü izlerken yürekleri ağızlara getirdi.