Balon Gibi Sişti: Kaşlarını Beyaz Yapmak İsteyen Bir İçerik Üreticisi Kaşlarının Geldiği Hali Paylaştı

Genç kadın işleme başlamadan önce zaten alerjisi olduğunu söyledi. Fakat yine de kaşlarını beyaza kadar açmak istediğini belirtti. Böyle bir durum yaşamanız halinde işleme devam etmeden hemen ılık bir suyla cildinizi temizlemeniz, temiz içerikli bir sabunla arındırmanız, soğuk kompres uygulamanız gerekiyor. Eğer ciddi bir nefes darlığı yaşıyorsanız da vakit kaybetmeden tıbbi yardım almalısınız.