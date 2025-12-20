Balon Gibi Sişti: Kaşlarını Beyaz Yapmak İsteyen Bir İçerik Üreticisi Kaşlarının Geldiği Hali Paylaştı

Saç rengi açmak için kullanılan ürünler alerjik reaksiyona sebep olabiliyor. Bu yüzden, bu tür ürünleri kullanmadan önce küçük bir bölgede test yapılması öneriliyor. Bu sayede olası ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilebiliyor. Bu alerjik reaksiyonların ciddiyeti kişiden kişiye değişebiliyor. Kimileri sadece cilt tahrişi yaşarken kimilerinde durum solunum problemlerine kadar gidebiliyor.
'caglalasmak' isimli içerik üreticisi, kaşlarını açmak istedi. Fakat alerjik reaksiyon sebebiyle derisi balon gibi şişti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Zaten alerjisi olduğunu belirtti.
