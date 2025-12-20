onedio
Balon Gibi Sişti: Kaşlarını Beyaz Yapmak İsteyen Bir İçerik Üreticisi Kaşlarının Geldiği Hali Paylaştı

Balon Gibi Sişti: Kaşlarını Beyaz Yapmak İsteyen Bir İçerik Üreticisi Kaşlarının Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2025 - 21:17

Saç rengi açmak için kullanılan ürünler alerjik reaksiyona sebep olabiliyor. Bu yüzden, bu tür ürünleri kullanmadan önce küçük bir bölgede test yapılması öneriliyor. Bu sayede olası ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilebiliyor. Bu alerjik reaksiyonların ciddiyeti kişiden kişiye değişebiliyor. Kimileri sadece cilt tahrişi yaşarken kimilerinde durum solunum problemlerine kadar gidebiliyor. 

'caglalasmak' isimli içerik üreticisi, kaşlarını açmak istedi. Fakat alerjik reaksiyon sebebiyle derisi balon gibi şişti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Zaten alerjisi olduğunu belirtti.

Zaten alerjisi olduğunu belirtti.

Genç kadın işleme başlamadan önce zaten alerjisi olduğunu söyledi. Fakat yine de kaşlarını beyaza kadar açmak istediğini belirtti. Böyle bir durum yaşamanız halinde işleme devam etmeden hemen ılık bir suyla cildinizi temizlemeniz, temiz içerikli bir sabunla arındırmanız, soğuk kompres uygulamanız gerekiyor. Eğer ciddi bir nefes darlığı yaşıyorsanız da vakit kaybetmeden tıbbi yardım almalısınız.

