Birçok Kız Çocuğunun Hayali Gerçek Oldu: Bir Kadın Küçükken Yaptığı Tasarımları Yapay Zeka ile Canlandırdı

Hemen hemen bütün kız çocukları, daha küçük yaşlarında içlerinde yetenekli bir tasarımcı saklar. Her birimiz küçükken hayallerimizdeki kıyafetleri çizime dökerdik. Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayarak tasarladığımız kıyafetlerin gerçek olması da her birimizin hayaliydi haliyle. Yapay zeka ile bu da gerçek oldu.

'ilaydaleynademirci' isimli içerik üreticisi, çocukken çizdiği kıyafetleri yapay zeka ile gerçek tasarımlara dönüştürdü. Ortaya çıkan sonuçlar ise herkesi kendi çocukluğuna götürdü.