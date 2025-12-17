Yeni Yıl Gelirken Furya Başlıyor: Bir İçerik Üreticisi "Advent Calendar" Gerçeğini Anlattı

Son yıllarda sosyal medyada bir Advent Calender çılgınlığı var bildiğiniz üzere. Yıl sonu yaklaştığında markalar peş peşe Advent Calendar çıkarmaya başlıyor. Pek çok bölmesi olan kutular heyecanla tek tek açılıyor. Büyük fiyatlara satışa sunulan bu kutuların içinden pek de dişe dokunur bir şey çıkmasa da genel olarak fiyatını karşılıyor. Peki nedir bu Advent Calendar'ların mantığı?

Bir içerik üreticisi Advent Calendar'ların aslında neden varolduğunu anlattı. Açıklaması, bu yıl da Advent Calendar açamayanların yüreğine su serpti.