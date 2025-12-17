onedio
Yeni Yıl Gelirken Furya Başlıyor: Bir İçerik Üreticisi "Advent Calendar" Gerçeğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
17.12.2025 - 09:13

Son yıllarda sosyal medyada bir Advent Calender çılgınlığı var bildiğiniz üzere. Yıl sonu yaklaştığında markalar peş peşe Advent Calendar çıkarmaya başlıyor. Pek çok bölmesi olan kutular heyecanla tek tek açılıyor. Büyük fiyatlara satışa sunulan bu kutuların içinden pek de dişe dokunur bir şey çıkmasa da genel olarak fiyatını karşılıyor. Peki nedir bu Advent Calendar'ların mantığı?

Bir içerik üreticisi Advent Calendar'ların aslında neden varolduğunu anlattı. Açıklaması, bu yıl da Advent Calendar açamayanların yüreğine su serpti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Stok eritmek için kullanılıyor"

"Stok eritmek için kullanılıyor"

Markaların yıl boyunca satamadığı ufak tefek ürünleri, stok eritmek için Advent Calendar adı altında satışa sunduğunu söyleyen içerik üreticisinin anlattıkları pek çok kişiye mantıklı geldi. Bu kutulardan 1-2 tane büyük ürün çıksa da gerisi hep küçük ya da markanın geride kalmış ürünleri oluyor. Pek çok influencer, bu ürünleri takipçilerine göndererek etkileşim kazanmaya devam ediyor.

Gökhan Altıntaş

hiç Dubai çikolatası yemedim merak bile etmedim