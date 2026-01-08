onedio
Hangi Kitabın Orijinal Adının Türkçeye Çevirisi “Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği”dir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 23:29

8 Ocak Perşembe akşamı Kim Milyoner Olmak İster’de yöneltilen bu soru, edebiyat tutkunlarının dikkatini çekti. Ünlü bir romanın Türkçede hangi adla yayımlandığı kısa sürede merak konusu oldu.

Türkçede hangi adla bilinen ve yayımlanan kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi “Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği”dir?

Doğru Cevap: B – Kırmızı Pazartesi

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
