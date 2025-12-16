onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Zengin Bir Mahalleye Sipariş Götüren Kurye Gördüğü Evler ve Arabalar Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Zengin Bir Mahalleye Sipariş Götüren Kurye Gördüğü Evler ve Arabalar Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.12.2025 - 09:14

İçerik Devam Ediyor

Gelir dağılımındaki dengesizlik, hemen hemen her dönem ve her yerde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Her kesim, diğerlerinin yaşam koşullarından tamamen habersiz. Yüksek gelire sahip insanlara diğerlerinin hayatları gerçekdışı görünürken, düşük gelire sahip insanlar için zenginlerin hayatı tam bir ütopya. Aynı dünyada yaşamıyor gibiler. 

Kuryelik yapan 'ertantasdemir' isimli içerik üreticisi zengin bir mahalleye sipariş götürdüğü sırada yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Gördüğü evler ve arabalar karşısında büyülenen genç hemen hesap yapmaya başladı elbette.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRaFuz1CGnq/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki burası neresi?

Peki burası neresi?

Buranın Beylikdüzü'nde bulunan ve tamamı villalardan oluşan lüks konut projesi olduğu düşünülüyor. Aşağısında işaret ettiği marina da bunu doğruluyor. Bu marina, 900 yat kapasitesine sahip İstanbul'un en büyük marinalarından biri. Buradaki villaların fiyatları ise 44 milyon'dan başlıyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın