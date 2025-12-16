Zengin Bir Mahalleye Sipariş Götüren Kurye Gördüğü Evler ve Arabalar Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRaFuz1CGnq/
Gelir dağılımındaki dengesizlik, hemen hemen her dönem ve her yerde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Her kesim, diğerlerinin yaşam koşullarından tamamen habersiz. Yüksek gelire sahip insanlara diğerlerinin hayatları gerçekdışı görünürken, düşük gelire sahip insanlar için zenginlerin hayatı tam bir ütopya. Aynı dünyada yaşamıyor gibiler.
Kuryelik yapan 'ertantasdemir' isimli içerik üreticisi zengin bir mahalleye sipariş götürdüğü sırada yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Gördüğü evler ve arabalar karşısında büyülenen genç hemen hesap yapmaya başladı elbette.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki burası neresi?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın