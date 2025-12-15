onedio
Ülkemizi Ziyarete Gelen Bir Turist Annesinin Küllerini Yamaç Paraşütü Sırasında Ölüdeniz'e Döktü

Pelin Yelda Göktepe
15.12.2025 - 14:36 Son Güncelleme: 15.12.2025 - 14:41

Her ülkenin cenaze gelenekleri farklı bildiğiniz üzere. Toplumların, ölüm karşısında sergilediği tutum ve uyguladığı ritüeller, o ülkenin sosyal ve kültürel yapısını, inançlarını ve değerlerini yansıtıyor. Bu ritüeller, bir yandan yas tutanların acılarını hafifletirken, diğer yandan da toplumun ölüm karşısındaki duruşunu gösteriyor. Bu nedenle, cenaze gelenekleri, bir ülkenin kültürel kimliğinin önemli bir parçası.

Ülkemizi ziyaret eden bir turist annesinin küllerini Ölüdeniz'e döktü. Yamaç paraşütü sırasında gerçekleştirdiği bu ritüel sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medyanın diline düştü...

Ölülerin yakılıp küllerinin savrulması geleneği, köken olarak ruhun bedenden kurtulup doğum-ölüm döngüsünün yani reenkarnasyon tamamlamasını amaçlayan Hinduizm ve Budizm gibi Hint kökenli inançlarda görülüyor. Günümüzde ise Batı dünyasında da popüler bir uygulama. Kişisel bir vasiyet veya doğaya dönüş arzusuyla tercih edilen seküler bir uygulama olarak görülüyor. 

Ülkemizde gerçekleştirilen bu uygulama da sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

