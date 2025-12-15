Ülkemizi Ziyarete Gelen Bir Turist Annesinin Küllerini Yamaç Paraşütü Sırasında Ölüdeniz'e Döktü

Her ülkenin cenaze gelenekleri farklı bildiğiniz üzere. Toplumların, ölüm karşısında sergilediği tutum ve uyguladığı ritüeller, o ülkenin sosyal ve kültürel yapısını, inançlarını ve değerlerini yansıtıyor. Bu ritüeller, bir yandan yas tutanların acılarını hafifletirken, diğer yandan da toplumun ölüm karşısındaki duruşunu gösteriyor. Bu nedenle, cenaze gelenekleri, bir ülkenin kültürel kimliğinin önemli bir parçası.

Ülkemizi ziyaret eden bir turist annesinin küllerini Ölüdeniz'e döktü. Yamaç paraşütü sırasında gerçekleştirdiği bu ritüel sosyal medyada viral oldu.