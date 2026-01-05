Sevgili Boğa, bugün Mars'ın Yengeç burcunda olduğunu söylemeliyiz. Bu durum, kariyer hayatında iletişim tarzını belirleyici bir faktör haline geliyor. Ancak burada dikkat çeken nokta, sözlerinden çok hislerinle etki yaratabileceğin bir süreç olması. Belki de bugün yapacağın bir görüşme veya bir yazışma, ilerleyen günlerde sana önemli bir kapı aralayabilir. Kim bilir belki de bu kapı, hayalini kurduğun bir işe, bir projeye ya da bir iş birliğine açılan bir fırsat aralığı olabilir.

Tam da bu noktada iş ortamında kendini ifade ederken daha sezgisel davranabilirsin. Mantığın kadar kalbin de kararlarında etkili olabilir artık. Bu durum, özellikle ekip çalışmalarında seni vazgeçilmez bir figür haline getiriyor. Güvendiğin insanlarla kurduğun bağlar, kariyerini destekleyen bir zemin oluşturuyor. Bu bağlar, belki de ileride sana büyük bir yardım sağlayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, sıcaklık ve samimiyet ön planda olacak. Bu noktada, küçük ama düşünülmüş bir jest, kalbini fazlasıyla yumuşatabilir. Belki de sevdiğin kişiden alacağın bir çiçek, bir not ya da bir hediye, kalbini eritebilir. Aman dikkat bugün romantizm, abartıdan değil, içtenlikten besleniyor. Bu nedenle, sevdiğin kişiye karşı duygularını samimiyetle ifade etmekten çekinme. Aşkı abartmaktan ne zarar gelir ki? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…