Sevgili Boğa, bugün Yengeç burcunda parıldayan Dolunay, kariyer hayatında iletişim trafiğini yoğunlaştırıyor. E-postalar, telefon görüşmeleri, iş toplantıları ve zihnini meşgul eden kararlar netleşme aşamasına geliyor. Bir süredir üzerine konuştuğun ancak bir türlü sonuçlandıramadığın bir konu da bugün nihayet bu iletişim trafiği sayesinde kapanıyor.

İşte tam da bu noktada, iş ortamında duygusal tepkilerin arttığını hissedebilirsin. Neyse ki sağduyulu yaklaşımınla dengeyi sağlayan taraf olabilirsin. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bugün söylediklerin kadar, nasıl söylediğinin de önemi artıyor. İletişim konusunda hassas, dengeli ve akılcı bir yol izlemeye odaklan. Başaracaklarınla gurur duyacaksın!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay, kalpten gelen konuşmaları beraberinde getiriyor. İçinde biriktirdiklerini dökmek isteyebilirsin. Belki romantik bir mesaj, belki uzun bir sohbet ya da duygusal bir itiraf... İlişkini bambaşka bir noktaya taşıyabilecek bu türden bir adım atmanın tam zamanı. Hatta Dolunay'ın ışığı altında, aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...