Sevgili Boğa, yılın son pazartesi günü hayatında önemli bir anlam taşıyabilir. Zira evren, adeta bir megafonla 'Artık yeni bir seviyeye çıkıyorsun' diye sesleniyor. Güneş'in Oğlak burcundaki etkisi, kariyer hedeflerini daha belirgin, daha elle tutulur hale getiriyor. 2025 yılında belki de en çok seni yoran belirsizlikler, bugün alacağın net kararlarla tarih oluyor. Özellikle uzun vadeli planlarını yaparken zihninin berraklığı, adeta bir deniz feneri gibi yolunu aydınlatıyor.

Tabii bu arada iş hayatında uzun zamandır seni yoran ne varsa ardında bırakma şansını da yakalıyorsun. Artık kendi değerini ve yeteneklerini daha net bir şekilde ortaya koyduğun bu duruş sergilemeye hazırsın. 2026 yılına girerken, hem maddi hem manevi anlamda daha güçlü bir zemine taşıyorsun iş hayatını!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise güven temalı bir dönem başlıyor. Duygusal anlamda da seni yoran ve belki de enerjini tüketen döngülere elveda diyorsun. 2026'ya, daha sağlam, daha huzurlu ve gerçek bir bağ kurmaya hazır bir kalple girmeye ne dersin? İşte tam da bu noktada eski aşkları, yarım kalan hikayeleri ve toksik ilişkileri ardında bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…