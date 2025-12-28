Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfa tamamen güven üzerine kurulu. Duygusal anlamda seni tüketen, enerjini çalan ve belki de kalbini ağır ağır yoran döngüler artık sona eriyor. Kendini biraz fazla yorgun hissettiğini biliyoruz, ama endişelenmeyin, çünkü 2026 yılında kalbin daha sağlam, huzur dolu ve gerçek bir aşka hazır olacak.

Yani, 2026'ya adım atarken, kalbindeki yaralarını sarmış, güçlenmiş ve aşka hazır bir şekilde gireceksin. Ama bunun için öncelikle, eski aşklarını, yarım kalan aşk hikayelerini ve sana zarar veren toksik ilişkilerini geride bırakman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…