Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir. Partnerinle arandaki ilişkinde, belki de en küçük bir davranışı bile büyütebilir ve bunun üzerinden ilişkinin hangi yöne evrildiğini çözümlemeye çalışabilirsin. Sevdiğin kişinin belki de en basit bir hareketi, bir bakışı ya da bir sözü, ilişkinin geleceği hakkında sana önemli bir ipucu verebilir.

Bu küçük ama anlamlı an, tüm gününü güzelleştirebilir ve seni mutluluğun zirvesine çıkarabilir. Ancak aynı zamanda, aşka dair inancını da sarsabilir. Bu yüzden dikkatli olmanda fayda var. Kendini bu denli bırakmak, her iki durumda da seni zorlayabilir. Zira her ne kadar, sevdiklerimizin her hareketi bizim için anlamlı ve değerli olsa da bazen, küçük detayları fazla büyütmemekte fayda olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…