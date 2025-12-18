onedio
18.12.2025 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 19 Aralık Cuma gününüz nasıl geçecek? 

19 Aralık Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünün aşk hayatına olumlu etkileri olabilir. Güneş ile Chiron'un oluşturduğu üçgen, partnerine olan güvenini yeniden tesis etme fırsatı sunuyor sana. İlişkindeki aidiyet sorunları ya da mülkiyet eğilimleri gibi olumsuz duyguları geride bırakmanı sağlayabilir bu enerji! Şimdi daha huzurlu, daha sağlıklı bir bağ kurmana da yardımcı olabilir. Aşkta teslimiyetin eşiğinde olduğunu hissedebilirsin.

Ama eğer bekarsan, bugün kendi değerlerini ve konfor alanını belirginleştirdiğin bir gün olacak. Kendine olan bu net bakış, hayatına giren kişinin senin için kalıcı ve güvenilir olup olmadığını hızlıca anlamanı sağlayacak. Bu, seni yanıltabilecek geçici heveslerden uzak tutacak ve gerçek aşkı bulmanın önünü açacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

