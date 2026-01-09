'Ballı Süt’ Tiyatro Oyunu 28 Şubat Cumartesi Seyircilerle Buluşuyor!
‘Eski bir koltuk, deniz kenarında bir bank, çocukluk evininin terası. İki kız kardeş. Zamanın içinden sızan bir yüzleşme.’
Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya, ilk defa bir tiyatro projesiyle birlikte sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Oyununun kısa hikayesi ise şöyle;
Oyun, üç farklı zaman diliminde ilerler.
Oyunun biletleri tüm satış platformlarında satışa çıktı. Oyunun takvimi ise şöyle;
