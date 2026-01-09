onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
'Ballı Süt’ Tiyatro Oyunu 28 Şubat Cumartesi Seyircilerle Buluşuyor!

'Ballı Süt’ Tiyatro Oyunu 28 Şubat Cumartesi Seyircilerle Buluşuyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 10:47

‘Eski bir koltuk, deniz kenarında bir bank, çocukluk evininin terası. İki kız kardeş. Zamanın içinden sızan bir yüzleşme.’

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya, ilk defa bir tiyatro projesiyle birlikte sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya, ilk defa bir tiyatro projesiyle birlikte sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

‘Ballı Süt’ adlı tiyatro projesiyle bir araya gelen oyuncular, 28 Şubat’ta Fişekhane Ana Sahne’de gerçekleştirilecek prömiyeri için şu sıralar provadalar. Oyunun hem yazarı hem yönetmeni Anıl Can Beydilli, geçen yıl sahneye koyduğu ‘Yıldız’ oyunuyla 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 25. Direklerarası Seyirci Ödülleri ve Sadri Alışık Tiyatro Oyuncu Ödülleri’nde ödüller almış genç kuşağın yetenekli yazar ve yönetmenlerinden.

Çok yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan ‘Ballı Süt’ün prodüksiyonu ise; Eksik ve Muskat oyunlarını yapan Aksel Bonfil, Begüm Ertuğrul ve hikayenin sahibi Önem Günal ortak yapımcılarıdır.

Oyununun kısa hikayesi ise şöyle;

Oyununun kısa hikayesi ise şöyle;

‘Ballı Süt, babaanneleri tarafından büyütülen ama yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin, geçmişle ve birbirleriyle yüzleşme hikâyesidir. Kardeşlerin çocukluklarında yaşadıkları büyük bir travma, her ikisinin de hayatını farklı yönlere savurmuştur: Derya erken yaşta “güçlü olan”, her şeyi toparlayan, başkalarına yardım etmeyi seçen biri olurken; Asiye hayata daha fevri, daha kırılgan ve daha dağınık bir yerden tutunmuştur.

Oyun, üç farklı zaman diliminde ilerler.

Oyun, üç farklı zaman diliminde ilerler.

İlk sahne, 2002 yılının soğuk bir kış gecesinde Asiye’nin sarhoş şekilde Derya’nın kapısını çalmasıyla başlar. Asiye 27 yaşında kendine hala bir düzen kuramamanın buhranını yaşarken, Derya kurduğu düzeni işletmeye çalışmaktadır.

İkinci sahne, 2013 yılının bir yaz akşamında, Derya’nın kırkıncı yaşını kutladığı akşamdan kaçıp deniz kenarı bir bankta huzuru aramasıyla başlar. Derya inşa ettiği her şeyi yıkmak isterken, bu sefer Asiye onu düzene çağırır. Böylece iki kardeşin ortak geçmişi; çocukluk anıları, kaçınılan yas ve bastırılmış öfke üzerinden açılır.

Son sahne ise 2022 yılında, babaannelerinin cenazesinde iki kız kardeş yılların yorgunluğu ile tekrar bir araya gelir. Artık yetişkin bedenlerinde, çocukluklarına ve birbirlerine yeniden yaklaşmayı denerler.

Ballı Süt; yasın, travmanın ve büyümenin nasıl farklı şekillerde taşındığını; “güçlü olmak” ile “yalnız kalmak” arasındaki ince çizgiyi ve kardeşlik bağının zamanla nasıl dönüşebildiğini anlatır. Acıyla mizahın, sertlikle şefkatin iç içe geçtiği bu hikâye, seyirciyi iki kadının hayatına değil; kendi aile anılarına, kayıplarına ve yarım kalmış cümlelerine bakmaya davet eder.’

Oyunun biletleri tüm satış platformlarında satışa çıktı. Oyunun takvimi ise şöyle;

Oyunun biletleri tüm satış platformlarında satışa çıktı. Oyunun takvimi ise şöyle;

ŞUBAT 

  • 28 Şubat Cumartesi 20:30 / Fişekhane Ana Sahne Prömiyer

MART

  • 03 Mart Salı 20.30 / İzmir İstinyeArt

  • 08 Mart Pazar 20.30 / Ankara

  • 12 Mart Perşembe 20:30 / Watergarden 

  • 26 Mart Perşembe 20:30 / Zorlu PSM

NİSAN

  • 10 Nisan Cuma 20:30 / Fişekhane Ana Sahne

MAYIS 

  • 06 Mayıs Çarşamba 20:30 / DasDas

Yazan ve Yöneten: Anıl Can Beydilli

Oynayanlar: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya

Yapım: Kadar, Cogito

Yapımcı: Begüm Ertuğrul, Önem Günal, Aksel Bonfil

Hikaye: Önem Günal

Proje Koordinatörü: Çağla Erdoğan

Yardımcı Yönetmen: Beril Çelik

Dramaturg: Tuğba Sorgun

Işık Tasarım: Yasin Gültepe

Projeksiyon Tasarım: Okan Temizarabacı

Oyun Asistanı: Ecem Yılmaz

Afiş Tasarım: BI Creative

Süre: 75dk

Yaş Sınırı: +16

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın