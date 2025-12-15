Sevgili Boğa, bir süredir içinde kopan fırtınaları, dışarıya yansıtıyor musun? Özellikle ilişkinde kusursuz bir tablo çizmeye çalışıyor olabilirsin. Ancak bu durum, senin için oldukça zorlayıcı olabilir. Partnerinin sosyal çevrendeki popülerliği, belki de farkında olmadan ilişkin üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştur. Bu durum, zamanla ilişkinin en büyük sorunu haline dönüşebilir.

Ailen ve dostların arasında git gide artan bir öneme sahip olan partnerinle aranda yaşanan sorunları, belki de bu yüzden itiraf edemiyor olabilirsin. Ancak, bu durumun senin üzerinde oluşturduğu baskıyı göz ardı etmemen gerekiyor. Görünen o ki, konfor alanından çıkmak ve bu durumu çözümlemek için adım atman gerekiyor. Ya ilişkindeki sorunları çözmek için eteğindeki taşları dökmeli ve bu durumu partnerinle konuşmalısın ya da bazı şeylerin bittiğini kabul etmeli ve yeni bir sayfa açmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…