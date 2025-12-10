Sevgili Boğa, bugün sana öyle bir haberimiz var ki, belki de en son beklediğin şey olabilir. Güçlü dostluk bağlarına sahip olduğun bir kişiyle aranızdaki ilişki, romantik bir boyuta evrilebilir. Arkadaşlık ilişkisi dediğimiz o güvenli liman, aşkın sıcak kıyılarına doğru yol alabilir.

Tam da bu aşamada, sosyal çevrende belki de bir süredir göz kırptığın birine karşı kendini tutmak yerine, flört etmekten çekinme. Aşkın o tatlı heyecanını yaşamak için daha fazla bekleme. Çünkü bugünlerde, aşka dair sezgilerin oldukça güçlü. Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, beklentilerini yükseltirken, sezgilerini de güçlendiriyor. Bu, aşk konusunda içgüdülerine güvenmen gereken bir dönem. Ancak bu süreçte, hayallerin ve gerçeklerin sıkça karıştığı bir dönem olduğunu unutmamakta fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…