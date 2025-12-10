Sevgili Boğa, bugün sosyal çevren hayatında her zamankinden çok daha önemli bir rol oynayabilir. Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı sayesinde, hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracak bir enerjinin etkisi altına girebilirsin. Tabii bu durumda sosyal çevrenden gelen destek bir hayli önemli. Etrafından güç aldığın bu dönemde, grup çalışmalarında ve takım projelerinde de başarılı olma şansın oldukça yüksek. Eski bir dostunla yapacağın bir konuşma ise belki de uzun zamandır beklediğin bir fırsatın kapısını aralayabilir.

Şimdi yeni projeler için plan yapma zamanı geldi çattı. Kazancını artırma fırsatları yakalayabileceğin bir döneme giriyorsun. Tam da bu nedenle, kiminle nasıl bir yolda yürüyeceğini iyi düşünmelisin. Tabii bu arada, sana destek olan kişilerle imza atacağın ortaklık güvenini kazandığı kadar güven de vermeli, sakın unutma!

Gelelim aşka! Bugün en beklemediğin anda, güçlü bir arkadaşlık ilişkisi romantik bir boyuta evrilebilir. Sosyal ortamlarda flört etmekten çekinmemelisin. Aşk söz konusu ise sezgilerine güvenmenin tam sırası. Çünkü Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, beklentilerini yükseltirken, sezgilerini de güçlendiriyor. Ancak bu süreçte gerçekçi olmayı unutmamak önemli. Konu aşk bile olsa hayaller ve gerçekler arasındaki dengeyi koruman şart. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…