Sevgili Boğa, bugün Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen açı, iş hayatında sağlam ve güvenilir bir yapı oluşturma konusunda seni destekliyor. Haftanın yorgunluğunu üzerinde hissetsen bile, bugün özellikle maddi konularda ve yaşamındaki stabiliteye dair meselelerde mantıklı ve stratejik bir yaklaşım sergileyebilirsin. Uzun süredir aklını meşgul eden ve bir türlü tamamlanmayan bir düzenlemeyi nihayet bugün tamamlayabilirsin.

Gökyüzünün enerjisi ile kariyer hayatında etkili olacak bir başka durum daha var: Satürn'ün sağlamlaştırıcı enerjisi altında, bir konuda otorite figürü olarak görülme ihtimalin oldukça yüksek. İş arkadaşlarının veya çevrendeki insanların senden fikir isteyeceği bugün, yaratıcılığın ve öz güvenin kariyer hayatında yeni kapılar açabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise heyecan ve tutkular su yüzüne çıkabilir! Birinin sana attığı bir bakış, beklenmedik bir heyecan yaratabilir kalbinde. Öte yandan partnerinle arandaki bağ da aniden tutkulu bir noktaya sıçrayabilir. Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen açı, bu kez kalbine 'ciddi ama bir o kadar da sarsıcı bir çekim' getiriyor. Bu durum, aşk hayatında beklenmedik ve heyecan verici gelişmelere işaret ediyor. Sınırları aşmanın zamanı gelmedi mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…