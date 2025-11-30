Sevgili Boğa, bu ayın ilk günlerinde, Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen açı, iş ortaklıklarında güveni ve uzun vadeli planlamayı ön plana çıkarıyor. Bu dönemde, ortak projelerde sağlam adımlar atman ve sorumluluklarını yerine getirmen, çevrendeki kişilerin sana olan güvenini artıracak. Sabırlı ve kararlı tavrın, iş birliği yaparken öne çıkartacak ve planlı hareket etmek sana kazanç getirecek.

Ayın ortasına geldiğimizde ise bu kez de Merkür'ün Uranüs ile oluşturduğu karşıt açı, finansal planlamalarında beklenmedik fırsatları önüne çıkaracak. Ani gelişmeler karşısında hızlı ve ölçülü kararlar alman, seni avantajlı bir konuma getirecek. Kontrolünü kaybetmeden yeniliklere açık olmalı, aldığın bazı risklerle birlikte ve kazanç potansiyelini artırarak para kazanmanı sağlayacak!

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatına baktığımızda ise, Güneş'in Akrep burcuna geçişi, duygusal bağlarının derinleşmesini sağlıyor. Bu ay, sadece heyecanı yaşamak değil; aynı zamanda ilişkinin içsel dinamiklerini keşfetmek ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek de mümkün. Kalbini açman ve duygusal sınırlarını fark etmen ise aşk hayatını tamamen değiştirecek. Partnerinle yeni bir maceraya çıkmaya var msın? Evlilik ya da çocuk sahibi olmak gündeminde yer alabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…