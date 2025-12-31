Sevgili Boğa, 2026'nın ilk ayında, Venüs'ün Kova burcuna geçişi, aşk hayatına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Bu, alışılagelmişin dışına çıkmak, belki de aşk hayatındaki kuralları tamamen yeniden yazmak isteyebileceğin anlamına geliyor.

Eğer bir ilişkin varsa, bu ay daha özgür ve eşitlikçi bir ilişki düzenine geçiş yapabilirsin. Belki de partnerinle daha fazla özgürlük ve eşitlik üzerine konuşmalar yapabilir, birlikte yeni bir yol çizebilirsiniz. Tabii eğer bekarsan, beklenmedik bir anda başlayan bir yakınlaşma, seni tamamen şaşırtabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…