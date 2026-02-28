Sevgili Boğa, bu ay Jüpiter'in ileri hareketinin etkisi altındasın. Bu dönemde, kemikleşmiş alışkanlıklarından kurtulmayı denemelisin. Bu arınma sürecinin sonunda hafiflikle, fiziksel bir özgürlüğün seni güçlendirdiğini fark edeceksin. Bu özgürlük, sadece bedeninde değil, ruhunda da kendini hissettirecek. Kendini daha iyi hissetmek ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için özellikle yeme-içme düzenin ve zararlı alışkanlıkların üzerinde düzenlemeler yapmalısın.

Ay boyunca tükettiğin gıdaların sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda ruhunu da beslediğini unutmamalısın. Metabolizmanın dengesini korumak adına, yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve şekerden uzak durmalısın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…