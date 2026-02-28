onedio
Mart Boğa Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
Mart 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının Mart ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mart ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu ay Jüpiter'in ileri hareketinin etkisi altındasın. Bu dönemde, kemikleşmiş alışkanlıklarından kurtulmayı denemelisin. Bu arınma sürecinin sonunda hafiflikle, fiziksel bir özgürlüğün seni güçlendirdiğini fark edeceksin. Bu özgürlük, sadece bedeninde değil, ruhunda da kendini hissettirecek. Kendini daha iyi hissetmek ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için özellikle yeme-içme düzenin ve zararlı alışkanlıkların üzerinde düzenlemeler yapmalısın. 

Ay boyunca tükettiğin gıdaların sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda ruhunu da beslediğini unutmamalısın. Metabolizmanın dengesini korumak adına, yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve şekerden uzak durmalısın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
