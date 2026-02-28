Sevgili Boğa, bu ay hayatında dönüşüm rüzgarları esiyor. Ayın başında gerçekleşen Ay tutulması, sosyal çevrendeki bazı arkadaşlık bağlarını koparıyor. Ancak bu kopuşlar, senin için bir tür özgürleşme süreci olacak. Yaratıcılığını ve yeteneklerini tam kapasiteyle kullanmanı engelleyen topluluklardan ayrılma zamanı geldi. Kendini daha özgür hissedeceğin, yeni sosyal çevrelere doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Bu değişim, profesyonel hedeflerini yeniden belirlemene ve vizyonunu daraltan dış etkilerden kurtulmana yardımcı olacaktır.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Jüpiter'in ileri hareketi, iletişim ve eğitim alanlarında yeni projelere kapılarını ardına kadar açacak. Yakın çevrenle yürüttüğün işlerde ise daha önce gözden kaçırdığın kârlı iş birlikleri ve fırsatlar karşına çıkacaktır. Yeni şeyler öğrenmeye olan tutkun ve güçlü vizyonunu da canlandırırsan, şimdi her platformda otoriteni sağlamlaştırabilirsin! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…