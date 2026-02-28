onedio
Mart Boğa Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu
Mart 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mart ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mart ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mart ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu ayın sonuna doğru Venüs'ün burcunda parıldamaya başlamasıyla, aşk hayatında hüküm süren belirsizliklerin yerini büyük bir huzur ve dinginlik alıyor. Bu dönemde, kendi değerinin farkına varman ve bu değeri yükseltmen, partnerinin veya flörtlerinin sana olan ilgisini ve alakanı kat kat artırıyor.

İçinden yayılan bu pozitif enerji, çevrendeki insanları adeta bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Bu enerji sayesinde, hayalini kurduğun huzur dolu ve güven veren ilişkiyi, hiç zorlanmadan ve zahmetsizce hayatına çekmeyi başarıyorsun. Ancak bu süreçte kalbinin kapılarını sonuna kadar açarken, seçici olmayı da ihmal etmemelisin. Sadece gerçek, samimi ve kalıcı olan aşkları hayatına kabul etmelisin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

