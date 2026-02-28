Sevgili Boğa, bu ayın sonuna doğru Venüs'ün burcunda parıldamaya başlamasıyla, aşk hayatında hüküm süren belirsizliklerin yerini büyük bir huzur ve dinginlik alıyor. Bu dönemde, kendi değerinin farkına varman ve bu değeri yükseltmen, partnerinin veya flörtlerinin sana olan ilgisini ve alakanı kat kat artırıyor.

İçinden yayılan bu pozitif enerji, çevrendeki insanları adeta bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Bu enerji sayesinde, hayalini kurduğun huzur dolu ve güven veren ilişkiyi, hiç zorlanmadan ve zahmetsizce hayatına çekmeyi başarıyorsun. Ancak bu süreçte kalbinin kapılarını sonuna kadar açarken, seçici olmayı da ihmal etmemelisin. Sadece gerçek, samimi ve kalıcı olan aşkları hayatına kabul etmelisin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…