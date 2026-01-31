onedio
Boğa Burcu right-white
Şubat 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

31.01.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının Şubat ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Şubat ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu ayın enerjisi senin için biraz farklı olacak. Şubat ayının ilk gününde gerçekleşen Aslan Dolunayı, bedenin ve ruhun arasındaki konfor ilişkisini büyüteç altına alıyor. Her ne kadar 'rahatlık' adına seçtiğin bazı alışkanlıklar varsa (örneğin uzun saatler boyunca oturmak ya da geç saatlere kadar ekrana bakmak gibi), bu ay içerisinde bu alışkanlıkların sana verdiği ağırlığı daha net bir şekilde hissedebilirsin. 

Öte yandan Venüs'ün Balık burcuna geçişi ile de bedenini yumuşatacak bir etki seni saracak. Bu dönemde ılık duşlar almak, suyla temas etmek, sakin yürüyüşler yapmak ve daha nazik bir tempo tutturmak, senin için sandığından çok daha iyi olabilir. Yeni bir düzen ve sakinlikle hayatındaki pek çok sorun çözülüp bedenin şifa bulabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

