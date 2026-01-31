Sevgili Boğa, bu ayın son günlerine doğru Mars'ın Uranüs ile kare açı oluşturması, aşk hayatında dalgalanmalara sebep olabilir. Her zaman alışkın olduğun düzenli ve stabil duygusal yaşantın, bir anda huzursuzlukla sarsılabilir. Ancak unutma ki bazen kontrolü bırakmak, ilişkinin daha da güçlenmesine yardımcı olabilir. Aşk, bu ay sana esnek olmayı öğretmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Şubat ayı, yeni deneyimler ve farkındalıklarla dolu olacak. Belki de kalbin yeni bir aşka kapılarını açacak. Ancak soru şu, sen aşka açık mısın? Alışılagelmişin dışına çıkmaya, duygularını heyecanla harmanlamaya hazır mısın? Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…