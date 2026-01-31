Sevgili Boğa, bu ay Merkür'ün Balık burcuna yaptığı ilgi çekici geçişe bir göz atalım. Bu geçiş, iş hayatında iç sesini daha da yüksek bir sesle duymanı sağlıyor. Mantığınla çözemediğin, belki de bir çıkmaza girdiğin konularda, içgüdülerin seni doğru yola çıkaracak. Şubat ayı boyunca ekip çalışmaları, yaratıcı projeler ve perde arkasında yürütülen planlar senin için daha fazla önem kazanıyor. Her şeyi bağıra çağıra ifade etmek yerine, doğru zamanda ve doğru yerde konuşmanın ne kadar etkili olduğunu göreceksin.

Ayrıca, 17 Şubat'ta Güneş Tutulması ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum, sosyal çevren ve gelecek hedeflerinle ilgili olarak büyük bir değişim yaratıyor. Artık seninle aynı hızda ilerlemeyen, belki de sana ait olmayan bir hayali sürdürmek istemediğini fark edebilirsin. Bu tutulma, 'ben bu yolda kiminle yürüyorum?' sorusunu daha net bir şekilde sormana yardımcı oluyor. Yani bazı kapılar sessizce kapanırken, yeni bir yol belki de en beklenmedik bir anda karşına çıkıyor. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…