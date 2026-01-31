Sevgili Boğa, bu ay seni neler bekliyor dersin? Öncelikle Merkür'ün Balık burcuna geçişine odaklanalım. Bu geçiş, iş hayatında sezgilerini ön plana çıkartıyor. Mantığının çözüm üretemediği konularda içgüdülerinin seni doğru yere yönlendirdiğini fark edebilirsin. Şubat ayı boyunca ekip çalışmaları, yaratıcı projeler ve perde arkasında yürütülen planlar önem kazanıyor. Her şeyi yüksek sesle ifade etmek yerine, doğru zamanda ve doğru yerde konuşmanın kazanç sağladığını göreceksin.

Tabii bir de 17 Şubat'ta ise Güneş Tutulması ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum ise sosyal çevren ve gelecek hedeflerinle ilgili olarak güçlü bir kırılma yaratıyor. Artık seninle birlikte büyümeyen, sana ait olmayan bir hayali sürdürmek istemediğini fark edebilirsin. Bu tutulma, 'ben bu yolda kiminle yürüyorum?' sorusunu netleştiriyor. Yani bazı kapılar sessizce kapanırken, yeni bir yön şaşırtıcı şekilde açılıyor.

Peki ya aşk? Ayın sonunda ise Mars kare Uranüs, aşk hayatında beklenmedik bir gerilim yaratabilir. Rutine alışmış duyguların aniden huzursuzluk hissedebilir. Kontrol etmeye çalıştıkça uzaklaşan bir bağ yerine, alan tanıdıkça güçlenen bir yakınlık mümkün. Bu ay aşk, sana esnemeyi öğretiyor. Şubat ayı, yeni deneyimler, yeni farkındalıklar ve belki de yeni aşklar getirecek belli ki sana! Ama sen aşka açık mısın? Rutini kırmaya, duygularını heyecanla buluşturmaya hazır mısın? Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…