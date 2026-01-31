onedio
Boğa Burcu right-white
Şubat 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Gökyüzü Şubat ayında bir hayli hareketli! Boğa ve yükselen Boğa burçları Şubat ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Şubat ayı nasıl geçecek? Bu ay Boğa ve yükselen Boğa burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu aylık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu ay seni neler bekliyor dersin? Öncelikle Merkür'ün Balık burcuna geçişine odaklanalım. Bu geçiş, iş hayatında sezgilerini ön plana çıkartıyor. Mantığının çözüm üretemediği konularda içgüdülerinin seni doğru yere yönlendirdiğini fark edebilirsin. Şubat ayı boyunca ekip çalışmaları, yaratıcı projeler ve perde arkasında yürütülen planlar önem kazanıyor. Her şeyi yüksek sesle ifade etmek yerine, doğru zamanda ve doğru yerde konuşmanın kazanç sağladığını göreceksin.

Tabii bir de 17 Şubat'ta ise Güneş Tutulması ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum ise sosyal çevren ve gelecek hedeflerinle ilgili olarak güçlü bir kırılma yaratıyor. Artık seninle birlikte büyümeyen, sana ait olmayan bir hayali sürdürmek istemediğini fark edebilirsin. Bu tutulma, 'ben bu yolda kiminle yürüyorum?' sorusunu netleştiriyor. Yani bazı kapılar sessizce kapanırken, yeni bir yön şaşırtıcı şekilde açılıyor.

Peki ya aşk? Ayın sonunda ise Mars kare Uranüs, aşk hayatında beklenmedik bir gerilim yaratabilir. Rutine alışmış duyguların aniden huzursuzluk hissedebilir. Kontrol etmeye çalıştıkça uzaklaşan bir bağ yerine, alan tanıdıkça güçlenen bir yakınlık mümkün. Bu ay aşk, sana esnemeyi öğretiyor. Şubat ayı, yeni deneyimler, yeni farkındalıklar ve belki de yeni aşklar getirecek belli ki sana! Ama sen aşka açık mısın? Rutini kırmaya, duygularını heyecanla buluşturmaya hazır mısın? Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

