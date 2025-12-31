Sevgili Boğa, yeni yılın henüz ilk günüde, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, sağlıkla ilgili konularda daha net kararlar almanın zamanı geldi. Bu durum, Ocak ayı boyunca kendine neyin iyi geldiğini, neyin gelmediğini daha rahat bir şekilde ayırt etmene yardımcı olacak.

Sağlığınla ilgili bu kararlar, belki de yeni bir diyet programına başlama, belki de daha fazla spor yapma veya belki de daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseme şeklinde olabilir. Ne olursa olsun, bu ay attığın düzenli ve kararlı adımlar, yılın geri kalanında bedenini daha güçlü ve dayanıklı kılacak bir temel oluşturacak.

Yani, bu ayın enerjisi, sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve kararlı olmanı teşvik ediyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…