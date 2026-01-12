Final Yapan Dizi de Oldu İptal Edilen de: Aralık Ayının En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu
2025-2026 sezonunun ilk yarısını sonlandırdığımız geçtiğimiz ay televizyon gündemi için oldukça yoğun geçti. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Eşref Rüya, Halef, Güller ve Günahlar, Rüya Gibi, Kızılcık Şerbeti, Kıskanmak gibi dizilerin yanı sıra O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Kim Milyoner Olmak İster, Lingo Türkiye gibi programların da yılbaşı sebebiyle daha çok ilgi gördüğü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ile Esra Erol'da programlarının da ay boyu reyting zirvesine oynadığı aralık ayını geride bıraktık.
TİAK, Aralık 2025'in en çok izlenen kanalını açıkladı. Bakalım aralık ayında en çok hangi kanal izlenmiş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025-2026 sezonunun ilk yarısına TRT 1 ve Kanal D damga vurdu. Rekabeti kızıştıran Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Teşkilat, Güller ve Günahlar ve Gönül Dağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralık 2025'in reyting birincisi, en çok izlenen kanalı Kanal D oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın