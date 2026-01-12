Final Yapan Dizi de Oldu İptal Edilen de: Aralık Ayının En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

2025-2026 sezonunun ilk yarısını sonlandırdığımız geçtiğimiz ay televizyon gündemi için oldukça yoğun geçti. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Eşref Rüya, Halef, Güller ve Günahlar, Rüya Gibi, Kızılcık Şerbeti, Kıskanmak gibi dizilerin yanı sıra O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Kim Milyoner Olmak İster, Lingo Türkiye gibi programların da yılbaşı sebebiyle daha çok ilgi gördüğü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ile Esra Erol'da programlarının da ay boyu reyting zirvesine oynadığı aralık ayını geride bıraktık.

TİAK, Aralık 2025'in en çok izlenen kanalını açıkladı. Bakalım aralık ayında en çok hangi kanal izlenmiş?