onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Yapan Dizi de Oldu İptal Edilen de: Aralık Ayının En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Final Yapan Dizi de Oldu İptal Edilen de: Aralık Ayının En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.01.2026 - 09:50

2025-2026 sezonunun ilk yarısını sonlandırdığımız geçtiğimiz ay televizyon gündemi için oldukça yoğun geçti. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Eşref Rüya, Halef, Güller ve Günahlar, Rüya Gibi, Kızılcık Şerbeti, Kıskanmak gibi dizilerin yanı sıra O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Kim Milyoner Olmak İster, Lingo Türkiye gibi programların da yılbaşı sebebiyle daha çok ilgi gördüğü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ile Esra Erol'da programlarının da ay boyu reyting zirvesine oynadığı aralık ayını geride bıraktık. 

TİAK, Aralık 2025'in en çok izlenen kanalını açıkladı. Bakalım aralık ayında en çok hangi kanal izlenmiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025-2026 sezonunun ilk yarısına TRT 1 ve Kanal D damga vurdu. Rekabeti kızıştıran Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Teşkilat, Güller ve Günahlar ve Gönül Dağı oldu.

2025-2026 sezonunun ilk yarısına TRT 1 ve Kanal D damga vurdu. Rekabeti kızıştıran Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Teşkilat, Güller ve Günahlar ve Gönül Dağı oldu.

Aralık ayı boyunca hafta hafta değişen zirvede çoğunlukla Kanal D ya da TRT 1'i zirvede gördük. Aralık ayının son haftasında dizilerin yeni bölümlerinin yılbaşı sebebiyle iptal edilmesi ve yılbaşı programlarının yayınlanması son haftanın birincisini TV8 yapmıştı.

Aralık 2025'in reyting birincisi, en çok izlenen kanalı Kanal D oldu.

Aralık 2025'in reyting birincisi, en çok izlenen kanalı Kanal D oldu.

Kanal D'yi TRT 1 takip ederken, NOW, Show TV ve Atv de onları izleyen kanallar oldu. 20'nin üstünde diziyle başlanan ayın sonunda 10 dizi yayınlanmıştı. Dizilerin yanı sıra gündüz kuşağının ve yılbaşı programlarının etkisi aralık ayının kaderini belirledi. Kanal D, bir kez daha zirvede yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın