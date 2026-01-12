En 'Genç' Kanal: TRT'nin Yeni Kanalı Açılıyor
Bünyesinde 23 kanal bulunan Türkiye'nin kamu yayıncılığı yapmakla görevli kurumu TRT'ye yeni bir kanal daha katılıyor. 4 yıldır TRT'nin genel müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Zahid Sobacı, TRT'nin gençlere yönelik yeni kanalını duyurdu.
TRT'nin genel müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı, kurumun yeni kanalının açılacağını duyurdu.
TRT Genç'in tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz:
