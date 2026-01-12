onedio
En 'Genç' Kanal: TRT'nin Yeni Kanalı Açılıyor

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.01.2026 - 08:46

Bünyesinde 23 kanal bulunan Türkiye'nin kamu yayıncılığı yapmakla görevli kurumu TRT'ye yeni bir kanal daha katılıyor. 4 yıldır TRT'nin genel müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Zahid Sobacı, TRT'nin gençlere yönelik yeni kanalını duyurdu.

TRT'nin genel müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı, kurumun yeni kanalının açılacağını duyurdu.

Gençlere yönelik bir kanal olacak TRT Genç'in test yayınlarına başladığı öğrenilen kanalın tanıtımında 'Kim gelecek?', 'Sen geleceksin' ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin en genç kanalı olarak duyurulan kanalın çok yakında yayın hayatına başlayacağı öğrenildi.

TRT Genç'in tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
